استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان اليوم الأحد، ووفرت مديرية التربية والتعليم النتيجة في المدارس بالمجان، وعبر بوابة أسوان التعليمية بالاسم ورقم الجلوس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة أسوان عبر بوابة أسوان التعليمية بالاسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول محافظة أسوان

وتوفر «الدستور» نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الترم الأول برقم الجلوس عبر الرابط التالي https://natiga.dostor.org

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان بالاسم

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان عبر بوابة أسوان التعليمية بالاسم بعد أن اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الفصل الدراسى الأول 2022/2023 اليوم الأحد.

وتوفر محافظة أسوان نتيجة الطلاب في المدارس المنتشرة في قرى ومراكز أسوان بالمجان لجميع الطلاب، كما يمكنهم الاستعلام عنها عبر بوابة أسوان التعليمية بالاسم بالدخول عبر الرابط التالي http://isdt.aswan.gov.eg/

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الاعدادية 78.11 %، وبلغت للصم وضعاف السمع 88.2 %، بينما بلغت 80 % للمكفوفين، و82.5 % للإعدادية المهنية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان

زادت عمليات البحث عن رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان مع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان للطلاب البالغ عددهم 27 ألف و325 طالب وطالبة حضر منهم 26 ألف و743طالب وطالبة، فى حين بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 20 ألف و890 طالب وطالبة.

ويستطيع الباحثون عن رابط البوابة الالكترونية لمحافظة أسوان الدخول عبر الرابط التالي:

http://isdt.aswan.gov.eg/، ثم اكتب رقم جلوس طالب الشهادة الإعدادية ، ثم اضغط على زر عرض النتيجة .

وتستعد محافظة أسوان لبدء الفصل الدراسي الثاني الاسبوع المقبل ، وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لبعض اللجان بالمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات ، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية ، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، والإنتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للإستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

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