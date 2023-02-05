ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 بعد أن اعتمدت نهال بلبع نائب المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 عبر موقعها ، كما تنشر رابط البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة 2023 تسهيلًا على أولياء الأمور في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بعد توفيرها في المدارس الآن.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2023

يوفر موقع الدستور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة بعد أن اعتمدها المحافظ ظهر اليوم الأحد، ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي:

https://natiga.dostor.org/40/ ، ثم كتابة رقم جلوس طالب الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، وكتابة الكود الذي يظهر أمامه على موقع الدستور، ثم الضغط على كلمة بحث ، فتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 .

وبلغ أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي 87554 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 85126 طالب وطالبة، خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في 547 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

رابط البوابة الالكترونية محافظة البحيرة 2023 للاستعلام عن نتيجتك

ازدادت عمليات البحث عن رابط البوابة الالكترونية محافظة البحيرة 2023 بعد أن تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة منذ قليل ، ويستطيع أولياء الأمور الدخول على البوابة الالكترونية محافظة البحيرة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي :

https://bhera.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx

و بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية 2022-2023 ١٤٣٢ طالباً وطالبة بنسبة نجاح ٩٩.٩ ٪ ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪، و الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ ٪ .

وتفتح مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة باب التظلمات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة اليوم إعتباراً من يوم الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ ولمدة خمسة عشر يوماً بمقر مركز الفتيات الرياضي أمام مضرب الأرز بدمنهور، وعلق يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم قائلًا " أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية تمت بمنتهى الدقة " .