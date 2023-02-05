الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 بعد أن اعتمدت نهال بلبع نائب المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط  نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 عبر موقعها ، كما تنشر رابط البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة 2023 تسهيلًا على أولياء الأمور في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بعد توفيرها في المدارس الآن. 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2023

يوفر موقع الدستور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة بعد أن اعتمدها المحافظ ظهر اليوم الأحد، ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي:

 https://natiga.dostor.org/40/ ، ثم كتابة رقم جلوس طالب الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، وكتابة الكود الذي يظهر أمامه على موقع الدستور، ثم الضغط على كلمة بحث ، فتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 . 

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في البحيرة بنسبة نجاح 76.5%

وبلغ أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي 87554 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 85126 طالب وطالبة، خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في 547 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

رابط البوابة الالكترونية محافظة البحيرة 2023 للاستعلام عن نتيجتك

ازدادت عمليات البحث عن رابط البوابة الالكترونية محافظة البحيرة 2023 بعد أن تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة منذ قليل ، ويستطيع أولياء الأمور الدخول على البوابة الالكترونية محافظة البحيرة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي : 

https://bhera.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx

و بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية 2022-2023   ١٤٣٢ طالباً وطالبة بنسبة نجاح ٩٩.٩  ٪ ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪، و الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ١٠٠ ٪ .

وتفتح مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة باب التظلمات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة اليوم إعتباراً من يوم الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ ولمدة خمسة عشر يوماً بمقر مركز الفتيات الرياضي أمام مضرب الأرز بدمنهور، وعلق يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم قائلًا "  أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة  لامتحانات الشهادة الإعدادية تمت بمنتهى الدقة " .

txt

اعرفها الآن| نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول بالجيزة

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 البوابة الالكترونية محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

صور

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل