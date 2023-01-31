الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

تتيح بوابة الثانوية العامة نتائج الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي والتي سيتم اعتمادها من مديريات التعليم في المحافظات ليتم توفيرها الكترونيا من خلال بوابة الثانوية العامة وكذلك في المدارس المنتشرة حول الجمهورية.

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة الثانوية العامة تسهيلًا على الطلاب في معرفة نتائج الامتحانات سواء الترم الأول أو الامتحانات النهائية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الثانوية العامة  وكيفية الحصول على نتائج الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي العام.

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي لتكون خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 – 2023  التي انتهت في 26 يناير الجاري.

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023

بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2023 الترم الأول

 ثم سيتم وضع نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي في المدارس كما سيتم توفيرها على بوابة الثانوية العامة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعرض نتائج الامتحانات  وخلال روابط مديريات التربية والتعليم الإلكترونية وذلك برقم الجلوس فقط.

رابط بوابة الثانوية العامة 

يستطيع طلاب أولى ثانوي  والصف الثاني الثانوي الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2023 عبر الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة التالي :

http://thanwya.emis.gov.eg ، وبعد الدخول على بوابة الثانوية العامة يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه ثم الضغط على النتيجة التي ستظهر بمجرد اعتمادها . 

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رسميًا.. موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 بجميع المحافظات

 

وجاء توزيع درجات أولى ثانوي لمواد الفصل الدراسي الأول : 

  • مادة اللغة العربية : 50  درجة .
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى : 40  درجة      .
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية :   30 درجة .
  • مادة الكيمياء: 20 درجة .
  • مادة الفيزياء: 20 درجة  .
  • مادة الأحياء: 20 درجة .
  • مادة الرياضيات:     40 درجة .
  • مادة تاريخ     : 20 درجة  .
  • مادة جغرافيا: 20 درجة.
  • مادة فلسفة ومنطق  : 20 درجة.

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بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات نتيجة أولى ثانوي نتيجة الصف الثاني

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وائل لطفي

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