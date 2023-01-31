موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

تتيح بوابة الثانوية العامة نتائج الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي والتي سيتم اعتمادها من مديريات التعليم في المحافظات ليتم توفيرها الكترونيا من خلال بوابة الثانوية العامة وكذلك في المدارس المنتشرة حول الجمهورية.

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة الثانوية العامة تسهيلًا على الطلاب في معرفة نتائج الامتحانات سواء الترم الأول أو الامتحانات النهائية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الثانوية العامة وكيفية الحصول على نتائج الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي العام.

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي لتكون خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 – 2023 التي انتهت في 26 يناير الجاري.

ثم سيتم وضع نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي في المدارس كما سيتم توفيرها على بوابة الثانوية العامة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعرض نتائج الامتحانات وخلال روابط مديريات التربية والتعليم الإلكترونية وذلك برقم الجلوس فقط.

رابط بوابة الثانوية العامة

يستطيع طلاب أولى ثانوي والصف الثاني الثانوي الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2023 عبر الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة التالي :

http://thanwya.emis.gov.eg ، وبعد الدخول على بوابة الثانوية العامة يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه ثم الضغط على النتيجة التي ستظهر بمجرد اعتمادها .

وجاء توزيع درجات أولى ثانوي لمواد الفصل الدراسي الأول :

مادة اللغة العربية : 50 درجة .

مادة اللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة .

مادة اللغة الأجنبية الثانية : 30 درجة .

مادة الكيمياء: 20 درجة .

مادة الفيزياء: 20 درجة .

مادة الأحياء: 20 درجة .

مادة الرياضيات: 40 درجة .

مادة تاريخ : 20 درجة .

مادة جغرافيا: 20 درجة.

مادة فلسفة ومنطق : 20 درجة.

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