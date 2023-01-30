بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2023 الترم الأول

توفر بوابة التعليم الأساسي الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب في جميع صفوف التعليم من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي لطلاب محافظة القاهرة التي تتيح لأولياء الأمور التعرف على نتائج الامتحانات أبنائهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، ومع بدأ ظهور نتائج الامتحانات لجميع صفوف النقل والتي تستمر حتى الاسبوع الثاني من أجازة منتصف العام تعرض “الدستور” رابط بوابة التعليم الأساسي ورابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2023

يستطيع أولياء الأمور الطلاب في محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

بمجرد الدخول على البوابة ستظهر أمامك رسالة بظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي أو الشهادة الابتدائية، وإذ لم تظهر الرسالة عليك باختيار المرحلة الدراسية 2023، ثم المرحلة الابتدائية وتضم نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، و نتيجة الصف الخامس الابتدائي ، و نتيجة الصف السادس الابتدائي أو الشهادة الابتدائية ، ثم قم باختيار الفصل الدراسي الأول.

ويمكن لأولياء أمور طلاب الشهادة الابتدائية معرفة النتيجة من خلال الاتصال علي رقم 09000100 من اي خط ارضى او رقم 5757 من اى محمول كما يمكنكم الحصول على النتيجة الان من المتحدث الالي من على موقع بوابة التعليم الأساسي .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالرقم القومي

توفر بوابة التعليم الأساسي أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية في إطار توفيرها لنتائج جميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية، و سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الاسبوع الثاني من اجازة منتصف العام التي بدأت أول أمس السبت وتستمر لمدة 14 يوم .

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات استمرار عمليات التصحيح والتدقيق لامتحانات الشهادة الإعدادية حتى الآن ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها الاسبوع المقبل في بعض المحافظات بعد أن ظهرت بالفعل في البعض الآخر.

فاعتمد محافظ شمال سيناء نتيجة الصف الثالث الاعدادي وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء نسبة نجاح بلغت 85.9٪ من المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول .

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