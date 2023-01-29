الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي في كل محافظات الجمهورية في أوقات متتالية بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد امتحانات صفوف النقل لمديريات التربية والتعليم.

وعرضت مديريات التعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي على المواقع الالكترونية مع عرضها في المدارس، وتوفر بوابة التعليم الاساسي رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي للطلاب في مدارس القاهرة و تعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عنها.

نتيجة 6 ابتدائي برقم الجلوس 

يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس من خلال الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي أو الضغط على الرابط التالي: eduserv.cairo.gov.eg

 وبعد الدخول على البوابة قم بالبحث عن قسم خدمات الطلاب والتعليم، ثم قم بالضغط على الاستعلام عن نتائج الامتحانات، ثم اكتب المرحلة التعليمية الصف السادس الابتدائي وأدخل جميع البيانات الخاصة بالطالب، ثم اختر السنة الدراسية 2022- 2023 ، واضغط على عرض نتيجة  6 ابتدائي وسوف تظهر النتيجة بدرجات كل مادة والمجموع الكلي . 

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 6 ابتدائي بمحافظة القاهرة من خلال  الاتصال  علي رقم 09000100 من اي خط ارضى او رقم 5757 من أى محمول والي توفره محافظة القاهرة لطلاب صفوف النقل الذين ظهرت نتيجتهم ومنهم طلاب الصف السادس الابتدائي . 

موعد انتهاء إجازة منتصف العام 

بدأ الطلاب في صفوف النقل وكذلك طلاب الثانوية العامة والجامعات اجازة منتصف العام منذ أمس السبت الموافق 28 يناير والتي تستمر لمدة اسبوعين وتنتهي في 9 فبراير المقبل ، وذلك حسب الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري 2022- 2023 .

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام وعودة الدراسة في 11 فبراير لتكون مدة  الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني  لجميع الطلاب  بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 96 يوما على أن ينتهي الترم الثاني يوم الخميس 8 يونيو 2023  ، وهو نفس الموعد الذي ينتهى فيه طلاب التعليم العالي في الجامعات والمعاهد من الدراسة .

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الصف السادس الابتدائي 6 ابتدائي نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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