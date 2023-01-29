بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي في كل محافظات الجمهورية في أوقات متتالية بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد امتحانات صفوف النقل لمديريات التربية والتعليم.

وعرضت مديريات التعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي على المواقع الالكترونية مع عرضها في المدارس، وتوفر بوابة التعليم الاساسي رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي للطلاب في مدارس القاهرة و تعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عنها.

نتيجة 6 ابتدائي برقم الجلوس

يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس من خلال الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي أو الضغط على الرابط التالي: eduserv.cairo.gov.eg

وبعد الدخول على البوابة قم بالبحث عن قسم خدمات الطلاب والتعليم، ثم قم بالضغط على الاستعلام عن نتائج الامتحانات، ثم اكتب المرحلة التعليمية الصف السادس الابتدائي وأدخل جميع البيانات الخاصة بالطالب، ثم اختر السنة الدراسية 2022- 2023 ، واضغط على عرض نتيجة 6 ابتدائي وسوف تظهر النتيجة بدرجات كل مادة والمجموع الكلي .

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 6 ابتدائي بمحافظة القاهرة من خلال الاتصال علي رقم 09000100 من اي خط ارضى او رقم 5757 من أى محمول والي توفره محافظة القاهرة لطلاب صفوف النقل الذين ظهرت نتيجتهم ومنهم طلاب الصف السادس الابتدائي .

موعد انتهاء إجازة منتصف العام

بدأ الطلاب في صفوف النقل وكذلك طلاب الثانوية العامة والجامعات اجازة منتصف العام منذ أمس السبت الموافق 28 يناير والتي تستمر لمدة اسبوعين وتنتهي في 9 فبراير المقبل ، وذلك حسب الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري 2022- 2023 .

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام وعودة الدراسة في 11 فبراير لتكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 96 يوما على أن ينتهي الترم الثاني يوم الخميس 8 يونيو 2023 ، وهو نفس الموعد الذي ينتهى فيه طلاب التعليم العالي في الجامعات والمعاهد من الدراسة .

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