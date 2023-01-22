يجرى طلاب الصف الثاني الثانوي 2023 اختبارات الترم الأول هذه الأيام في أغلب محافظات الجمهورية، بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم للمديريات تحديد وقت امتحانات النقل بما فيها 2 ثانوي عام 2023 حسب ظروفها.

الصف الثاني الثانوي 2023

ومن المتعارف عليه أن نتيجة الامتحانات تظهر بعد انتهائها بفترة قليلة لذا ازداد البحث عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول لجميع المواد العلمية والأدبية.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

يؤدى طلاب 2 ثانوي عام امتحانات الترم الأول والتي من المفترض أن تنتهي بنهاية هذا الأسبوع في كافة المحافظات لتبدأ إجازة منتصف العام 28 يناير المقبل في جميع مدارس الجمهورية، وتظهر نتيجة امتحانات الترم الأول خلال الإجازة ويأتي توزيع درجات 2 ثانوي عام 2023 للطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:

50 درجة لمادة اللغة العربية .

40 درجة لمادة اللغة الأجنبية الأولى .

30 درجة مادة اللغة الأجنبية الثانية .

وبالنسبة لطلاب العلمي فجاء توزيع درجات الصف الثاني الثانوي كالتالي:

40 درجة مادة الرياضيات .

20 درجة مادة الأحياء

20 درجة مادة الفيزياء

20 درجة مادة الكيمياء.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فيأتي توزيع درجات 2 ثانوي عام كالتالي:

20 درجة مادة الجغرافيا.

20 درجة مادة التاريخ .

20 درجة مادة الفلسفة والمنطق.

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موعد أجازة منتصف العام 2023

يحصل طلاب الصف الثاني الثانوي إجازة منتصف العام مع باقي صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية وتبدأ الإجازة وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الجاري لتبدأ في 28 يناير المقبل وتنتهي في 9 فبراير أي تمتد لمدة 14 يوم ، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب في كافة المراحل التعليمية في يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو، وتم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتكون في الفترة من 11 يونيو وحتى وحتى يوم 8 يوليو 2023 لتبدأ بعدها إجازة العام الدراسي الحالي .