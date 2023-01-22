الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 سواء لطلاب العام المستجدين أو الباقيين للإعادة، للتمكن من التقدم لاختبارات العام الحالي 2022/2023، هذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب بإمكانهم التسجيل في الاستمارة يوم 15 يناير الجاري.

استمارة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستقدم للطلاب رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة كما أنه يجب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 حتى يتمكن الطلاب من إجراء الامتحانات، ويحتاج طلاب الثانوية العامة تقديم عدد من الأوراق لملء الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

بالخطوات.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وفي السطور التالية، يوضح «الدستور» الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023.

- 4 صورة شخصية حديثة 4*6 مع مراعاة أن تكون ذات خلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب، كما يجب أن تكون الصورة على استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة منها.

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل 

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- تكون استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان.

- إخطار رقم الجلوس بالألوان.

- إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول.

- إقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

- إيصال توريد 20 جنيها حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط + صورة منه.

- إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري + صورة منه.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

- إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري + صورة منه.

- إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري + صورة منه.

اقرأ أيضًا: بالخطوات.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2022-2023 من خلال هذا الرابط. 

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

يمكن للطالب الشهادة  الثانوية بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023، من خلال الخطوات التالية:

  • دخول موقع وزارة التربية والتعليم للاستمارة الالكترونية 2023 من هنا
  • اختيار تسجيل الدخول
  • إدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب
  • الضغط على تسجيل دخول
  • إدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.
  • ستظهر استمارة الثانوية العامة 2023 ويدخل الطالب البيانات المطلوبة والتي تشمل صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.
  • يراجع الطالب بيانات الاستمارة للتأكد من صحتها وفي حالة وجود أخطاء يجب أن يعود لإدارة المدرسة لتصحيحها.
  • حفظ الاستمارة الإلكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتقديمها للمدرسة.
الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة 2023 تسجيل استمارة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم للاستمارة الإلكترونية الصف الثالث الثانوي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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