التعليم تكشف: هل نتيجة الصف الثانى الثانوى درجات أم تقديرات 2023؟

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي هذه الأيام امتحانات الفصل الدراسي الأول التي بدأت في مواعيد مختلفة من محافظة لأخرى ولكن نظام تقييم الطلاب وتوزيع درجات المواد موحد بين كل طلاب 2 ثانوي في جميع المحافظات، وازداد التساؤل بين الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة طلاب الصف الثاني الثانوي.. وهل هي درجات أم تقديرات وتجيب الدستور عن هذا التساؤل في التقرير التالي .

هل نتيجة الصف الثاني الثانوي درجات أم تقديرات 2023؟

حددت وزارة التربية والتعليم نظام تقييم طلاب 2 ثانوي عام، ويتم تقسيم الدرجات

٨٠٪ على اختبار الفصل الدراسي الأول، والمواظبة بنسبة ٥٪؜ في الفصل الدراسي أي درجة واحدة، والسلوك: بنسبة ٥٪؜ في الفصل الدراسي أي درجة واحدة، واختبارات الشهور النسبة المئوية ١٠٪؜ في الفصل الدراسي أي درجتين، ليكون المجموع الكلى النسبة المئوية ١٠٠٪؜.

ويحصل طالب الصف الثاني الثانوي على تقدير امتياز إذا حصل على 85 إلى 100 درجة.

ويحصل على تقدير جيد جدًا إذا حصل على 65 إلى 85 درجة .

وتقدير جيد إذا حصل على 50 إلى 65 درجة.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

ويأتي توزيع المواد طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية 34 الكتروني، 6 ورقي، 5 اختبار الشهر، 2.5 مواظبة، 2.5 سلوك والدرجة الكلية 50، ومادة الكيمياء 20 الكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30.

وبالنسبة لمادة الفيزياء التي يؤدى فيها طلاب العلمي الصف الثاني الثانوي الامتحان فهي 20 إلكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30، ومادة الأحياء 20 إلكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30.

وبالنسبة لمادة تطبيقات رياضية طلاب الصف الثاني الثانوي 20 إلكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30، وتاريخ 20 إلكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30.

وبالنسبة لمادة الجغرافيا 20 إلكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30، ومادة فلسفة ومنطق 20 الكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30.

وبالنسبة لمادة علم نفس واجتماع 20 الكتروني، 4 ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30، ومادة اللغة الأجنبية الأولى 27 الكتروني، 5 ورقي، 4 اختبار الشهر، 2 مواظبة، 2 سلوك والدرجة الكلية 40.

أما اللغة الأجنبية الثانية 20 إلكتروني، 4 ورقس، 3 اختبار الشهر، 1.5 مواظبة، 1.5 سلوك، والدرجة الكلية 30، ومادة الجبر وتفاضل ومثلثات 27 إلكتروني، 5 ورقي، 4 اختبار الشهر، 2 مواظبة، 2 سلوك، والدرجة الكلية 40.