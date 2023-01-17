الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 المؤهلة لدخول الامتحانات هذا العام حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب بشكل إلكتروني تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم إجراء التسجيل وتتم طباعة الاستمارة وتسليمها إلى المدرسة بتوقيع ولي الأمر المسؤول عن الطالب قانونا وأصول الأوراق المطلوبة للتسجيل الإلكتروني.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله إدخال بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي يمكن من خلالها دخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا).
  • اختيار أيقونة استمارة طلاب الثانوي العام.
  • إدخال بيانات الطالب بالتفصيل.
  • إدخال بيانات المدرسة المقيد بها.
  • اختيار الشعبة الدراسية.
  • تحديد المواد التي يخضع الطالب لدراستها.
  • تدوين المراحل التعليمة السابقة التي درسها الطالب.
  • تحميل كافة المستندات المطلوبة للاستمارة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

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موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

يستقبل الموقع الرسيم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات طلاب مراحلة الثانوية العامة في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام 2022-2023 خلال الفترة من 15 يناير وحتى منتصف شهر فبراير 2023 بشكل إلكتروني حيث وجهت الوزارة الطلاب بضرورة إنشاء حساب عبر منصة البريد الإلكتروني الموحد من خلال هذا الرابط (من هنا).

وتعرض كافة الاستمارات على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لمراجعتها وفي حالة وجود خطأ يتم التواصل مع الطالب وولي الأمر لإعادة إدخال البيانات ليتمكن الطالب من معرفة رقم جلوسه في الامتحانات واللجنة المقيد بها، وذلك قبل وقت كافي من إجراء الامتحانات في شهر يونيو المقبل.

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تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

 

الأوراق المطلوبة استمارة امتحانات الثانوية العامة

يمكن تحميل الأوراق المطلوبة من خلال رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وهي كما يلي:-

  • إيصال تسديد الرسوم + صورة منه.
  • إيصال تسديد رسوم الامتحانات + صورة منه.
  • إيصال تسديد تأمين التابلت + صورة منه.
  • عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.
  • استمارة بيانات الطالب وعليها صورة الطالب.
  • شهادة ميلاد حديثة للطالب + صورة منها.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر + صورة بطاقة الطالب.
  • عدد 2 طابع مشروعات صغيرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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