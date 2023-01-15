تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

يبدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم تمهيدا لامتحانات نهاية العام للثانوية العامة 2023 .

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الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.

إيصال رسوم التقدم للامتحانات وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.

إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيًا.

الالتزام بالزى المدرسي للبنات فى الصور.

بيان رسوب من مديرية التربية والتعليم للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات

أصل شهادة ميلاد الطالب.

2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة من هنـــا https://moe-register.emis.gov.eg/

وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 قبل البدء في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 التأكد من حصولهم على الحساب المدرسي الموحد للطالب عبر منصة أوفيس 365، حيث يعتبر إنشاء الحساب الالكتروني الموحد شرط تسجيل استمارة ثانوية عامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية.

ويشترط الحصول على البريد الالكتروني الموحد قبل تسجيل الاستمارة الالكترونية ويمكن معرفة الخطوات من هنــــــا .

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، بداية من الأحد 15 يناير 2023 وحتى الثلاثاء 28 فبراير 2023.