الاستمارة الإلكترونية 3 ثانوي.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يبدأ موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة المصرية في استقبال طلبات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2023 عبر موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة تمهيدا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 المقبلة.

وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 قبل البدء في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 التأكد من حصولهم على الحساب المدرسي الموحد للطالب عبر منصة أوفيس 365، حيث يعتبر إنشاء الحساب الالكتروني الموحد شرط تسجيل استمارة ثانوية عامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية.

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد لطالب الثانوية العامة 2023

ويشترط للتمكن من ملء الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 أن يكون لدى طالب الصف الثالث الثانوي البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لدى طالب ثانوية عامة هذا البريد يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع ذاته عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي للطالب والكود المدرسي له.

بداية يقوم طالب الصف الثالث الثانوي بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"

سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين

تفعيل الحساب المدرسي الموحد

يطلب الموقع من طالب الثانوية العامة 2023 ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقم ومدون في شهادة الميلاد الرسمية

من طالب الثانوية العامة 2023 ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقم ومدون في شهادة الميلاد الرسمية اضغط على "انا لست برنامج روبوت"

واخيرا: اضغط على التحقق من البيانات

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، بداية من الأحد 15 يناير 2023 وحتى الثلاثاء 28 فبراير 2023.

يبدأ طالب 3 ثانوي بتسجيل دخول موقع الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة، ثم ادخال البريد الالكتروني الموحد الذي سبق وشرحنا خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد.

يقوم الطالب بمراجعة كافة البيانات التي ظهرت في الاستمارة الالكترونية ومنها مواد التخصص واللغة الأجنبية الأولى والثانية.

يبدأ الطالب تسجيل البيانات المطلوبة منه بالاستمارة والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة

مراجعة البيانات بعد إدخالها مراجعة دقيقة والضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة.

بعد حفظ الاستمارة يمكن الضغط على زر الطباعة لطباعتها أو الاحتفاظ بنسخة منها وطباعتها في وقت لاحق لإدارة المدرسة، حيث يمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت.