جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل ورقة الامتحان

تضع وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدأ الامتحانات بعدة أشهر حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام الامتحانات مرة واحدة في نهاية العام الدراس عكس الصفين الأول والثاني الثانوي حيث يؤدون امتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني.

ومع زيادة البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 تعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 10 يونيو، لكن لم تضع الوزارة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 موضحة في بيان سابق لها أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، بالفصل الدراسي الثاني وهو جدول موحد لجيمع طلاب الثانوية في محافظات الجمهورية.

شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري 2022 – 2023، وستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحان، وسيستلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مع استمرار التعريب هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وحسب البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم فإن شكل امتحانات الصف الثالث الثانوي ومواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وحسب حديث وزير التربية والتعليم سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.