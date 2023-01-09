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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة وإجازة منتصف العام

الاعدادي
الاعدادي

أيام قليلة ويبدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الاول حيث تركت وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة تحديد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية حسب ظروف كل محافظة، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة 

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 منذ ديسمبر الماضي، وجاء الجدول كالتالي : 

يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية يوم الأربعاء 18 يناير الجاري  امتحان في مواد اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، وفي يوم السبت 21 يناير امتحان في مواد الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي يوم الأحد 22 يناير امتحان مادتي  الجبر والإحصاء والتربية الفنية، وفي يوم 

الاثنين الموافق  23 يناير امتحان اللغة الأجنبية، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير  امتحان الهندسة، ويوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري يؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي  امتحان مادة العلوم.

موعد إجازة منتصف العام 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022- 2023  وحددت موعد أجازة منتصف العام  لتبدأ  يوم 28 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل لطلاب الصف الثالث الاعدادي،  أي نحو أسبوعين 15 يومًا، وكان الفصل الدراسي الأول قد انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويمتد لمدة 14 أسبوعا.

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ووفق الخريطة الزمنية فبعد انتهاء إجازة منتصف العام يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية في شهر فبراير ويوافق يوم 11 فبراير المقبل،  ويمتد حتى يوم 8 يونيو، وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي من يوم 11 يونيو وحتى يوم 8 يوليو 2023، وتم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم للعام الجاري ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت 10 يونيو 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ من يوم السبت 27 مايو 2023.

الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول إجازة منتصف العام 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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