حددت مديريات التربية والتعليم جدول امتحان الصف الثاني الثانوي 2023 بناءً على الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الحالي، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحان الصف الثاني الثانوي 2023 بالجيزة والقاهرة وموعد اجازة الترم الأول.

جدول امتحان 2 ثانوي الترم الأول 2023 محافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة جدول امتحان 2 ثانوي بمحافظة الجيزة لتبدأ يوم السبت 14يناير بامتحان مادة اللغة العربية، (عام)، ثم الإثنين 16 يناير امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي).

يوم الأربعاء 18يناير امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، ويوم الأحد 22 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، امتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، ويوم الخميس 26 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).

على أن يبدأ الطلاب امتحان 2 ثانوي محافظة الجيزة اليوم الإثنين ، امتحان مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، وغدًا الثلاثاء 3يناير امتحان مادتى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية والمهنية.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

وجاء جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 كالتالي:

يوم الأحد 15 يناير 2023:اللغة العربية (عام) من 9 إلى 12 بزمن إجابة ثلاث ساعات، وتطبيقات الرياضيات (علمي) والجغرافيا (أدبي) من 12:30 إلى 3 بزمن إجابة ساعتين ونصف للصف الثاني الثانوي .

يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى (عام) من 9 إلى 12 بزمن إجابة ثلاث ساعات، والفيزياء (علمي) من 12:30 إلى 3 بزمن إجابة ساعتين ونصف.

يوم الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية (عام) من 9 إلى 12:30 بزمن إجابة ثلاث ساعات، والفلسفة والمنطق (أدبي) من 12:30 إلى 3 بزمن إجابة ساعتين ونصف.

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 إلى 12 بزمن إجابة ثلاث ساعات، والكيمياء (علمي) وعلم النفس والاجتماع (أدبي) من 12:30 إلى 3 بزمن إجابة ساعتين ونصف.

يوم الأربعاء 25 يناير 2023: التاريخ (أدبي) والأحياء (علمي) من 9 إلى 11:30 بزمن إجابة ساعتين ونصف.

موعد إجازة الترم الأول 2023

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اجازة الترم الأول مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لجميع مراحل النقل والإعدادية لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.