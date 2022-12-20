تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 لدخول امتحان الصف الثالث الإعدادي

يستمر تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي حتى 22 ديسمبر المقبل، ليبدأ بعدها مباشرة طلاب الثانوية العامة في تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم.

طريقة عمل استمارة الصف الثالث الإعدادى

ويعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية خطوة أساسية للسماح للطلاب بدخول امتحانات الترم الأول، وتعرض الدستور في التقرير التالي طريقة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 الصف الثالث الإعدادي

لكى تتمكن من ملئ الاستمارة الإلكترونية وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك

إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى أو الضغط على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/ ، وبعد الدخول إلى الرابط قم بتسجيل البيانات المطلوبة ومنها أدخل الرقم القومى، وفى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة، ثم أدخل كود الطالب

عقب إتمام تسجيل الدخول، ويتم استكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل العنوان- رقم الهاتف- تحميل الصورة الشخصية للطالب، وذلك بعد الدخول عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

المستندات المطلوبة لملء الاستمارة الإلكترونية

ويحتاج طلاب 3 اعدادي بعد ملئ الاستمارة الإلكترونية إلى تجهيز بعض الأوراق وتسليمها إلى المدرسة في حافظة بلاستيكية وتضم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم طالب 3 إعدادي بالكمبيوتر، أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات.

وأصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال، و 2 صورة من شهادة الميلاد طالب 3 إعدادي ، طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

طباعة الاستمارة الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم، و مبلغ جنيهين رسوم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح، تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تأتي من ضمن امتحانات صفوف النقل التي تبدأ وتنتهي خلال شهر يناير المقبل.

وتحدد كل مديرية تعليم في المحافظات موعد امتحانات الشهادة الإعدادية حسب ظروفها، ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم الأربعاء 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية، ويوم السبت 21 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأحد 22 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الاثنين 23 يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية.

وفي يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان الهندسة، يعقد يوم الأربعاء 25 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم.