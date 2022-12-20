تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الإعدادى الترم الأول بمحافظتى الدقهلية والغربية

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023، وحددت كل محافظة مواعيدها وجدولها الخاص، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023 بمحافظتي الدقهلية والغربية.

موعد امتحانات أولى إعدادي بالغربية الترم الأول

حددت محافظة الغربية موعد امتحانات أولى إعدادي بالغربية للترم الأول 2022-2023 لتبدأ في 3 يناير، على أن تستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 من نفس الشهر، وجاء جدول امتحانات أولى إعدادي بالغربية كالتالي:

الثلاثاء 3 يناير 2022: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا.

التربية الدينية من 10:15 صباحًا حتى 12:15 صباحًا.

الخميس 5 يناير 2022: امتحان الهندسة من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا

امتحان التربية الفنية من 10:15 حتى الساعة 12:15 صباحًا.

الثلاثاء 10 يناير 2022: امتحان الدرسات الاجتماعية من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا

امتحان الجبر والإحصاء من 10:15 حتى الساعة 12:15 صباحًا.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي بالدقهلية

تبدأ امتحانات الصف الاول الاعدادي بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول من يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، وجاء جدول امتحانات الأول الأعدادي كالتالي: