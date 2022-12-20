الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الإعدادى الترم الأول بمحافظتى الدقهلية والغربية

لجان امتحانات الصف
لجان امتحانات الصف الاول الاعدادي

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023، وحددت كل محافظة مواعيدها وجدولها الخاص، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023 بمحافظتي الدقهلية والغربية.

موعد امتحانات أولى إعدادي بالغربية الترم الأول 

حددت محافظة الغربية موعد امتحانات أولى إعدادي بالغربية للترم الأول 2022-2023 لتبدأ في 3 يناير، على أن تستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 من نفس الشهر، وجاء جدول امتحانات أولى إعدادي بالغربية كالتالي: 

  • الثلاثاء 3 يناير 2022: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

  • التربية الدينية من 10:15 صباحًا حتى 12:15 صباحًا.
  • الخميس 5 يناير 2022: امتحان الهندسة من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا
  • امتحان التربية الفنية من 10:15 حتى الساعة 12:15 صباحًا.
  • الثلاثاء 10 يناير 2022: امتحان الدرسات الاجتماعية من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا
  • امتحان الجبر والإحصاء من 10:15 حتى الساعة 12:15 صباحًا.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي بالدقهلية 

تبدأ امتحانات الصف الاول الاعدادي  بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول من يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، وجاء جدول امتحانات الأول الأعدادي كالتالي: 

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رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية أولى ثانوي 2023

  • يوم الإثنين 9 يناير 2022: اللغة العربية من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:30 صباحًا
  • الفترة المسائية امتحان اللغة العربية من 12:30 حتى الساعة 3:00 مساءً.
  • يوم الأربعاء 11 يناير 2022: الهندسة من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – التربية الدينية من 10:15 حتى 12:15.
  • الفترة المسائية امتحان الهندسة من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – التربية الدينية من الساعة 2:45 حتى الساعة 4:15 مساءً.
  • يوم السبت 14 يناير 2022: العلوم من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – التربية الفنية من 10:15 حتى 12:15.
  • الفترة المسائية امتحان العلوم من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – التربية الفنية من الساعة 2:45 حتى الساعة 4:45 مساءً.
  • يوم الإثنين 16 يناير 2022: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – اللغة الأجنبية من 10:15 حتى 12:15.
  • الفترة المسائية امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – اللغة الأجنبية من الساعة 2:45 حتى الساعة 4:45 مساءً.
  • الأربعاء 18 يناير 2022: الجبر والإحصاء من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – الحاسب الآلي من 10:15 حتى 11:15.
  • الفترة المسائية امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – الحاسب الآلي من الساعة 3:45 حتى الساعة 4:45 مساءً.

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