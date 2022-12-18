يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على مواقع الانترنت بعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في عدد من المحافظات بالفعل.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة اعتمد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة كخطوة مهمة يستعد بها الطلاب لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

يعرض لكم موقع الدستور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة وكذلك التذكير بأهمية تسجيل الاستمارة الالكترونية للشهادة الاعدادية 2023.





تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول محافظة القاهرة يوم الأربعاء 18 يناير 2023 وتستمر حتى الأربعاء 25 يناير.



يكون جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة كالتالي:

الأربعاء 18 يناير 2022

- امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحًا

- امتحان التربية الدينية من الساعة 12 حتى الساعة 1:30 مساءً

السبت 21 يناير 2022

- امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا

- امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30 مساءً

الأحد 22 يناير 2022

- امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا

- امتحان التربية الفنية من 11:30 حتى الساعة 1:30 مساءً

الاثنين 23 يناير 2022

- امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا

الثلاثاء 24 يناير 2022

- امتحان مادة الهندسة من 9 حتى 11 صباحًا.

الأربعاء 25 يناير 2022

- امتحان العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحًا









استمارة الشهادة الإعدادية 2023

ومن أجل دخول الامتحانات يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي ملء الاستمارة الالكترونية للشهادة الاعدادية 2023 ومازال الباب مفتوح لذلك حتى يوم 22 ديسمبر 2022.





ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/



ومن أجل لكى ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لدى الطالب بريد إلكتروني، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي المتاح من خلال نفس الصفحة.

وبعد تسجيل استمارة الإعدادية يلتزم الطالب بتقديم الأوراق التالية للجنة شؤون الطلاب والامتحانات في المدرسة:

3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل إيصال سداد رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي وصورتين منه.

أصل إيصال رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها وصورتين منه وتسدد في منافذ فوري والبريد المصري.

2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بعد طباعتها.

مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.