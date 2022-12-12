رابط الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادى 2023 والأوراق المطلوبة

يستمر تسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي حتى 22 ديسمبر الجاري والتي بدونها لن يدخل الطالب إلى امتحانات الترم الأول، لذا يكثر البحث عن رابط الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 كي يسجل الطلاب بياناتهم استعدادًا للامتحانات.

رابط الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

في هذا التقرير نوضح لكم رابط الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة كي يكتمل التسجيل ويتم تسليمه للمدرسة.

يجب العلم أن فتح باب التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2023 قد بدأ من يوم الأحد 27 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي: من هنا.

وفى حالة عدم قدرة الطالب على تسجيلها إلكترونيًا يتوجه إلى المدرسة لكتابتها وتسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم.

يجب على الطالب في البداية أن يكون لديه بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به كي يتمكن من إجراء تسجيل البيانات للاستمارة الإلكترونية.

إجراءات تسجيل شهادة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2023

كتابة اسم الطالب كاملًا ومطابقًا لشهادة الميلاد بجميع أجزاء استمارة الشهادة الإعدادية دون أي تعديلات في الخط.

منها (الاسم كاملًا من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد).

إرسال صورة شخصية للطالب على أن يكون الوجه واضحًا فيها بالكامل وتكون الخلفية بيضاء.

ثم طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.

الأوراق المطلوبة تسليمها للمدرسة

مع ملاحظة أنه مع تسجيل البيانات السابق ذكرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الموجود في الرابط السابق ذكره يقوم الطالب بطباعتها وتسليمها للجنة شؤون الطلاب والامتحانات في المدرسة، يكون مرفق معه عدة أوراق أخرى مطلوبة، وهي كالتالي:

1- 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

2- أصل إيصال سداد رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي وصورتين منه.

3- أصل إيصال رسم الامتحان بقيمة 158 جنيهًا وصورتين منه وتسدد في منافذ فوري والبريد المصري.

4- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

5- طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

6- استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بعد طباعتها.

7- مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.

استمارة الشهادة الإعدادية

في النهاية شددت وزارة التربية والتعليم على أن استمارة الشهادة الإعدادية تكون مكونة من الأوراق التالية:

الورقة الأولى: بطاقة تحقيق الشخصية ويرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء

- الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق

- الورقة الثالثة: تقديم بيانات عن الامتحانات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام.

- الورقة الرابعة هي: تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها مع لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد.