آخر موعد.. رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الإعدادية

يستمر طلاب الشهادة الإعدادية في تسجيل الاستمارة الإلكترونية وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للـشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم 22 ديسمبر 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الإعدادية علي موقعها الرسمي، عن طريق البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب من خلال هذا الرابط، وفي حالة عدم وجود بريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأعلنت المديريات التعليمية، في خطاب، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقًا لقانون التعليم رقم 139 بشأن نظام التعليم، والقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1989 بشأن التقدم للامتحان من الخارج، منازل، حيث يسمح للتقدم للامتحان لهذه الفئات.

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أولًا: طلاب ناجحون في امتحان شهادة إتمام الدراسة ويرغبون في التحسين

أن يكون نجاحهم في العام السابق مباشرة للعام المراد التقدم للامتحان فيه.

ألا يكون الطالب مقيدًا بإحدى المدارس الثانوية التجارية - الصناعية أو الخاصة في العام الدراسي المراد التقدم للامتحان فيه.

أن يقدم الطالب أصل الاستمارة الدالة على نجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام السابق لتقديمه لتحسين المجموع.

ألا يزيد الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر من العام الدراسي المراد التقدم فيه لأداء الامتحان.

ثانيًا: طلاب المنازل وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

من سبق له دخول امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسب فيها عامين 2021، وعليه تقديم بيان رسوب عن كل سنة من كلتا السنتين.

الطالب الراسب عام 2021 وما قبلها ولم يتقدم للامتحان عام 2022 عليه تقدم بيان رسوب للعام الدراسي 2021، وكتابة إقرار بعد تقدمه للعام الدراسي 2022.

الطالب الراسب لأعوام تسبق 2022 عليه تقديم بياني رسوب عن آخر عامين تقدم للامتحان فيها، وبيان عدم تقدم يُكتفى بآخر عامين.

الطلاب الناجحون في امتحان النقل منازل من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي، بشرط ألا يقل سن الطالب عن 14 عامًا في أول أكتوبر عن السنة المراد التقديم فيها.

الطلاب الراسبون في الشهادة الإعدادية الأزهرية، وعليهم تقديم عدد بياني رسوب من المنطقة الأزهرية.

ثالثًا: الطلاب النظاميون بالشهادة الإعدادية

الطلاب المقيدون قيدًا قانونيًا بالصف الثالث الإعدادي، والمنقولون من الصف الثاني الإعدادي، بمدارس التعليم الأساسي التي تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

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