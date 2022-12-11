الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 تهم آلاف الطلاب في مختلف محافظات مصر وقد فعّلت بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت موقع إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية في الأول من ديسمبر 2022، لإتاحة تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

 

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وكشف القطاع أن تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكتروني سيستمر في الفترة من الخميس الموافق 1 ديسمبر، وينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 29 من الشهر.

وتبدأ المعاهد في تحرير استمارات التقدم الورقية في نفس الفترة، على أن تكون النسخة المطبوعة من الاستمارة تحمل رقم العام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي 2023

رابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي 2023 لدخول الامتحانات

 

طريقة تسجيل استمارة الإعدادية الأزهرية 2023

  • يكون التسجيل من خلال نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية الإلكتروني على بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت من خلال هذا الرابط 
  • وبمجرد دخول الطالب على الموقع المذكور سيجد خيار التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادات المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.
  • بالضغط عليه سيطلب من الطالب كتابة الرقم القومي أو جواز السفر للوافدين، وكلمة السر، ويتم التعرف عليها من المعهد.
  • يتم كتابة البيانات المطلوبة، ثم طباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد لإتمام باقي إجراءات دخول الطالب الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الإعدادية الأزهرية 2023

ويمكن تسجيل الاستمارات من خلال الموقع من هنا، ويمكن أن يقوم الطالب بعد ملئ الاستمارة والتأكد من صحة جميع بياناتها بطبعها وتسليمها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها من واقع سجلات الطالب والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها بملف الطالب.

وعلى المعاهد ان ترفق مع الاستمارات كشوف 2ج الإلكترونية على أن يتم التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملا ورقمه القومي، والتأكد من مطابقتهما لشهادة ميلاده.

ضوابط استمارة الإعدادية الأزهرية 2023

ونبه القطاع على أن تحرر استمارات التقدم للامتحان بمعرفة مدرسي الخط العربي واللغة العربية بخط واضح وتستوفى جميع بياناتها من واقع شهادات الميلاد وسجلات تلاميذ المعهد دون اختصار في اسم الطالب ولقبه بمعرفة مسئولي شئون الطلاب بالمعهد وتحت مسئوليتهم على أن يقوم الطالب بالاطلاع على جميع بياناته من واقع الاستمارة والتوقيع عليها بخط يده مع مراعاة مراجعتها بدقه قبل التوقيع.

وتلتزم جميع المعاهد بتسليم استمارات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لإدارة الامتحانات بالمنطقة فى موعد غايته الأحد 25 ديسمبر وتقوم بدورها فى المراجعة والاعتماد والترقيم، ولن يتم قبول استمارات من المعاهد بعد هذا الموعد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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