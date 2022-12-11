الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظتي الشرقية وأسيوط

جريدة الدستور

تبدأ مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة في اصدار جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في كل محافظة تلو الاخرى، وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 تبدأ امتحانات نصف العام 2023 يوم 14 يناير المقبل، لطلاب الشهادة الإعدادية وتستمر حتى بدء إجازة منتصف العام الدراسي في 11 فبراير.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الشرقية

 

السبت الموافق 21 يناير 2022        

يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والاملاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا.

 

الأحد الموافق 22 يناير 2022         

يؤدي الطلاب امتحان الجبر والاحصاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان التربية الدينية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا .

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الشرقية

الإثنين الموافق 23 يناير 2022       

يؤدي الطلاب امتحان اللغة الانجليزي بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان التربية الرياضية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

 

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2022       

يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

 

الأحد الموافق 22 يناير 2022         

يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

ثم امتحان التربية الفنية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا

 

الخميس الموافق 26 يناير 2022      

يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

 

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية 2023

لـ3 صفوف.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة اسيوط

 

 

الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

 

السبت الموافق 21 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة اسيوط

الأحد الموافق 22 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الفنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

 

الإثنين الموافق 23 يناير 2023 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

 

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الجبر والاحصاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

 

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الرياضية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 الشهادة الاعدادية أجازة منتصف العام امتحانات نصف العام 2023 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

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