السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية 2023

تسجيل استمارة الصف
تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي

يكثر البحث في الوقت الحالي عن رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وكيفية التسجيل خاصة مع إعلان آخر موعد للتسجيل وهو غدًا الأحد 11 ديسمبر  2022.

تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية 2023

يوضح لكم موقع “الدستور” رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية 2023 للعام الدراسي الجاري 2022-2023  وخطوات التسجيل  لبيانات الطلاب.

تتيح وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية من خلال الرابط التالي: moe-register.emis.gov.eg

مع العلم انه من أجل التمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به.

حيث يدخل الطالب أو الطالبة على الرابط السابق بالبريد المدرسي الموحد.

ثم تسجيل الدخول  وكتابة البريد الإلكتروني الذي تسلمه من المدرسة ثم اضغط next.

تظهر نافذة يتم فيها كتابة الرقم السري المرفق بالبريد الإلكتروني  للطالب ثم اضغط sign in.

تظهر رسالة بطلب أذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept.

ثم تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يتم مراجعتها جيدًا.
 

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي 2023

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البيانات التي يتم كتابتها أثناء تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023

يقوم الطالب بتسجيل البيانات التالية خلال تسجيله للاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي وهي صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه، كتابة اسم المحافظة، القسم ومركز الشرطة رقم هاتف محمول، مهنة ولي الأمر.

إنشاء بريد مدرسي موحد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 

وإذا لم يكن لدى الطالب بريده الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي الموجود في الرابط التالي:

office365.emis.gov.eg

 الأوراق المطلوب تقديمها لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023

بعد تسجيل البيانات المطلوبة يقوم الطالب بطباعتها وتسليمها مع الأوراق التالية: 

إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022\2023.

(3) صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 لطالب ويتم طباعة اسم الطالب عليها بالكمبيوتر.

  إيصال رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي.

  (2) صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر لطلاب الشهادة الإعدادية.

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