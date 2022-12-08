مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف النقل.. يبحث قطاع عريض من الطلبة وأولياء أمورهم من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف النقل في كافة المراحل الدراسية، وبدأ الآلاف من الطلبة الاستعداد لخوض الامتحانات لمراجعة دروسهم.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف النقل

ويستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، للطلاب وأولياء أمورهم عن مواعيد انطلاق الامتحانات في الفصل الدراسي الاول لكافة الصفوف طبقا لما قد أعلنته وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أنه ستنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية في يوم 14 من يناير القادم.

وفي وقت لاحق، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني بإصدار كتابًا دوريًا من أجل تنظيم سير العملية التعليمية، ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة أبنائنا الطلاب، والتحسين للخدمات التربوية والخدمات التعليمية، وللعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

متابعة استكمال أعمال الصيانة بالمباني المدرسية

وشددت وزارة التربية والتعليم في مصر خلال كتابها الدوري، بالمتابعة لاستكمال أعمال الصيانة في المباني المدرسية، مؤكدة على الموافقة للوزارة ببيانات وافية عن جميع المدارس غير المستغلة بالكامل أو كافة المدارس التي يوجد بها فراغات غير مستغلة؛ من أجل التوسع في الإنشاء للنماذج الجديدة بالمدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية - مدارس اليابانية - مدارس النيل، وتكون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتكون بالتعاون مع كافة المستثمرين الجادين، وذلك بالإضافة إلى المتابعة لاستكمال جميع أعمال الصيانة للمباني المدرسية.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستكون إلكترونية

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، إن امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، سوف تكون إلكترونية.

أوضح زلطة خلال تصريحات صحفية، أنه حتى الآن أنه لم يتم تحديد أي من تفاصيل أخرى، وسوف يتم إعلان جميع تفاصيل الورقة الامتحانية عقب الاتفاق عليها.

وعن التطابق لشكل امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في الصف الثالث الثانوي، أشار المتحدث باسم التعليم، إلى أن الأمر لم يتم حسمه إلى الآن، وسوف يتم إعلان التفاصيل قريبًا.