موعد إصدار جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول

يبحث الطلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي المقيدين بالصف الثالث الإعدادي وذلك لإتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عن موعد صدور جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي محركات البحث في مصر.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

الجدير بالذكر أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تضمنت أن تبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الحالي يوم 14 يناير المقبل، وتستمر حتى بدء إجازة منتصف العام الدراسي في 11 فبراير.

وتبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الامتحانات بصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تليهما الشهادة الإعدادية بداية من 21 يناير.

موعد صدور جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

وأعدت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجداول المبدئية لكافة الصفوف التي تؤدي الاختبارات في الترم الأول، وتنتظر اعتمادها لنشرها في المدارس منتصف شهر ديسمبر الجاري أي بعد أيام قليلة من الأن.

ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية في نهاية الترم في المواد الأساسية وهي اللغة العربية والخط والإملاء، واللغة الإنجليزية، والجبر والإحصاء، والهندسة، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع وهي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية والتربية الفنية.

مدة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وتنظم المدارس الرسمية للغات والخاصة امتحان اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع في زمن ساعتين واللغة الأجنبية الثانية المستوى الرفيع في زمن ساعة ونصف بالتعاون مع التوجيهات المختصة قبل جدول الاختبارات المعمم على كل المدارس.

ويتم تقويم مواد الأنشطة التربوية عمليا ويعقد الامتحان قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كافي وتخطر لجنة النظام والمراقبة بكشوف معتمدة من المدرسة.

استمارات اختبارات الفصل الدراسي الأول لصف الثالث الإعدادي 2023

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة للمدارس، بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، حيث وجهت بتشكيل لجنة لمراجعة بيانات الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها للمدارس، بانتقاء مجموعة مميزة من العاملين بكل مدرسة للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية، ومراجعتها بكل دقة لأكثر من مرة، ويوقع المشرفون على هذا العمل بالاسم الثلاثي، موجهه بتحرير كشف خاص بطلاب الدمج مع تحديد نوع الإعاقة وإرفاق لكل طالب صورة التقرير الطبي، وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية.