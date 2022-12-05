موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 والأوراق المطلوبة للاستمارة الالكترونية

مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يزداد التساؤل عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تستعد مديريات التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني في كافة المحافظات، لامتحانات الفصل الأول في الصف الثالث الإعدادي، بالعام الدراسي 2022-2023.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023

وتستعرض الدستور، للطلبة وأولياء أمورهم ميعاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن ميعاد الامتحانات لجميع صفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية، سوف يكون يوم الأحد 14 من يناير 2023، طبقا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ومن جانبه، قامت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث قد تقرر أن سيكون يوم السبت 3 من يونيو 2023.

وانطلق العام الدراسي في يوم السبت 1 من أكتوبر، وتقرر أن سينتهي العام الدراسي في يوم الخميس 6 من يونيو، لكافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية اللغات والخاصة والمدارس الخاصة لغات.

وفي السياق ذاته، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجيه تعليمات مهمة للمدارس، وذلك بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي 2022- 2023، حيث قامت بتوجيه تشكيل لجنة لمراجعة بيانات التلاميذ بموقع وزارة التربية والتعليم.

وطالبت المديريات التعليمية بمصر، في خطابها لكافة المدارس، بانتقاء مجموعة مميزة من الموظفين في كل مدرسة للقيام بالإشراف على تحرير الطلبة لاستمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومراجعتها في كل دقة لأكثر من مرة، وسيوقع جميع المشرفون على هذا العمل ويكون بالاسم الثلاثي، موجهه بتحرير الكشف الخاص بطلبة الدمج مع تحديد نوع الإعاقة والقيام بإرفاق لكل تلميذ صورة التقرير الطبي، والموافقة لإدارة التربية الخاصة في المديرية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة الالكترونية

وعقب تسجيل استمارة بيانات الصف الثالث الإعدادي سيتم تسليمها للمدرسة مع جميع الأوراق التالية: