الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 والأوراق المطلوبة للاستمارة الالكترونية

طلاب
طلاب

مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يزداد التساؤل عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تستعد مديريات التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني في كافة المحافظات، لامتحانات الفصل الأول في الصف الثالث الإعدادي، بالعام الدراسي 2022-2023.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023

وتستعرض الدستور، للطلبة وأولياء أمورهم ميعاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن ميعاد الامتحانات لجميع صفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية، سوف يكون يوم الأحد 14 من يناير 2023، طبقا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي الجديد  2022-2023.  

ومن جانبه، قامت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث قد تقرر أن سيكون يوم السبت 3 من يونيو 2023.

وانطلق العام الدراسي في يوم السبت 1 من أكتوبر، وتقرر أن سينتهي العام الدراسي في يوم الخميس 6 من يونيو، لكافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية اللغات والخاصة والمدارس الخاصة لغات.

وفي السياق ذاته، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجيه تعليمات مهمة للمدارس، وذلك بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي 2022- 2023، حيث قامت بتوجيه تشكيل لجنة لمراجعة بيانات التلاميذ بموقع وزارة التربية والتعليم.

كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية والأوراق المطلوبة لتسلميها للمدارس

بالأوراق المطلوبة.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وطالبت المديريات التعليمية بمصر، في خطابها لكافة المدارس، بانتقاء مجموعة مميزة من الموظفين في كل مدرسة للقيام بالإشراف على تحرير الطلبة لاستمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومراجعتها في كل دقة لأكثر من مرة، وسيوقع جميع المشرفون على هذا العمل ويكون بالاسم الثلاثي، موجهه بتحرير الكشف الخاص بطلبة الدمج مع تحديد نوع الإعاقة والقيام بإرفاق لكل تلميذ صورة التقرير الطبي، والموافقة لإدارة التربية الخاصة في المديرية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة الالكترونية 

وعقب تسجيل استمارة بيانات الصف الثالث الإعدادي سيتم تسليمها للمدرسة مع جميع الأوراق التالية: 

  • عدد (3) صور شخصية للطالب مقاس 4*6 ومطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
  • تقديم ما يفيد سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد + صورتين من الإيصال.
  • إيصال رسم الامتحان التي تبلغ قيمته 158 جنيها ويتم تسديده عن طريق فوري أو البريد المصري + صورتين من الإيصال.
  • عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.
  • طابع فئة عشرة جنيهات (دعم وتمويل المشروعات).
  • تقديم الاستمارة الإلكترونية بعد طبعها بالألوان.
موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 الصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «قصر السلاملك كان هينهار فى المنتزه وإحنا مبنعملش غير الخير»

«الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: «مش هنخلِى حد من مكانه دون تعويضه»

من مطارات مختلفة.. مرسى علم تستقبل 31 رحلة طيران دولية

ضبط سيدة وابنها هاربين من 333 قضية و112 سنة سجنًا

بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين