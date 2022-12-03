بالأوراق المطلوبة.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 من الأمور التي زاد البحث عنها منذ أيام قليلة تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط على موقعها الإكتروني لتسجيل استمارة إلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، مع إلزام الطلاب على تقديم هذه الاستمارة ضمن الأوراق المطلوب تقديمها لشئون الطلاب.

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل الخاصة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي:

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي

يقوم التلميذ بالدخول على الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الضغط على هذا الرابط:https://moe-register.emis.gov.eg/.

ثم يقوم التلميذ بتسجيل أسمه كما هو مدون فى شهادة الميلاد.

وبعد ذلك يقوم التلميذ بتسجيل الرقم القومى الخاص به.

ثم يقوم باختيار ديانته.

ويقوم التلميذ بتسجيل رقم هاتفه في الخانات المخصصة لذلك.

ثم يقوم بكتابة نوع جنسه (ذكر- أنثى).

ويقوم التلميذ بتسجيل حالة القيد الخاصة به.

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب

ومن ناحيتها ألزمت وزارة التربية والتعليم الفني التلاميذ "المرحلة الإعدادية" بتفعيل الإيميل الموحد للطلاب، ويمكن للطالب تفعيل الإيميل الموحد من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://office365.emis.gov.eg/

كما ألزمت المدرسة بالتأكد من صحة المعلومات التي يدونها الطالب فى الاستمارة الإلكترونية.

كما ألزمت المدرسة والطالب في حال ظهور بيانات خاطئة مسجلة بالتوجه إلى مسؤل المعلومات بالمدرسة وتعديل البيانات الخاطئة.

كما ألزمت المدرسة بضرورة التأكد من صورة التلميذ المطبوعة بداخل الاستمارة الإكترونية قبل الضغط على زر كلمة "حفظ".

كما توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإرسال خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على الطلاب بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يكون إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الموحد للطالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

ألزمت الوزارة التلاميذ بتقديم عدد من الأوراق بجانب الاستمارة الإلكترونية وهي:

- إحضار عددثلاث صور شخصية للتلميذ مقاس 4فى 6 ومطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- إرفاق وصل تسديد الرسوم الخاصة بالسنة + صورتين من الإيصال.

- إرفاق إيصال خاص برسم الامتحان التي تبلغ قيمته 158 جنيهًا، ويتم تسديده عن طريق خدمة فورى أو البريد المصرى + صورتين من الإيصال.

- إرفاق عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- شراء طابع فئة عشرة جنيهات.

- تقديم الاستمارة الإلكترونية بعد طبعها بالألوان.