موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول الامتحانات للترم الأول

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول الامتحانات من المواضيع التي زاد نسبة البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" وذلك بالتزامن مع بدأ العد التنازلى لامتحانات الفصل الدراسى الأول طبقاً للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الفصل الدراسي الأول" 2022-2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت حسب منشوراتها التي نشرتها على موقعها على صفحات التواصل الاجتماعي الخطة الزمنية للدراسة للعام الدراسي الجديد 2022 -2023.

ومن خلال هذا المنشور أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي يبدأ من يوم 14 يناير 2023.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2022-2023

وعن جدول الامتحانات في جميع محافظات مصر فلم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول الإمتحانات على مستوى محافظات مصر ومن المفترض أن يتم الإعلان عنه في نهاية سبتمبر وهو الأسبوع الأخير الذي خصصته الوزارة لمراجعة المنهج حسب الخطة الزمنية الانتهاء من الفصل الدراسي الأول والذي وضعتها وزارة التربية والتعليم مسبقاً.

يذكر أن هناك خطة احترازية يتم وضعها بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم سير الامتحانات لضمان سلامة الطلاب أثناء الامتحانات داخل اللجان في ظل انتشار أوبئة عالمية نتيجة الاختلافات المناخية في كافة دول العالم كان أولها جائحة كورونا COVID - 19 التي انتشرت في 2022.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

وعلى صعيد متصل ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الشهادة الإعدادية بملأ الاستمارة الإلكترونية.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://office365.emis.gov.eg/

ثم يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية للطلاب.

يقوم التلميذ باختيار "الصف الثالث الإعدادي".

يقوم بعد ذلك باختيار "استمارة الامتحان".

ثم يقوم بالضغط على إنشاء حساب للحصول على على البريد الإلكتروني.

يقوم بكتابة البيانات المطلوبة ثم الضغط على كلمة "تقديم".

ثم يقوم التلميذ بطباعة الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الاستمارة الإلكترونية

يقوم التلميذ بطبع الاستمارة الإلكترونية وتقديمها لشئون الطلاب بالمدرسة مرفق معها.