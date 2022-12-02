الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول الامتحانات للترم الأول

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول الامتحانات من المواضيع التي زاد نسبة البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" وذلك بالتزامن مع بدأ العد التنازلى لامتحانات الفصل الدراسى الأول طبقاً للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

 

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الفصل الدراسي الأول" 2022-2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت حسب منشوراتها التي نشرتها على موقعها على صفحات التواصل الاجتماعي الخطة الزمنية للدراسة للعام الدراسي الجديد 2022 -2023.

كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023

ومن خلال هذا المنشور أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي يبدأ من يوم 14 يناير 2023.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2022-2023

وعن جدول الامتحانات في جميع محافظات مصر فلم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول الإمتحانات على مستوى محافظات مصر ومن المفترض أن يتم الإعلان عنه في نهاية سبتمبر وهو الأسبوع الأخير الذي خصصته الوزارة لمراجعة المنهج حسب الخطة الزمنية الانتهاء من الفصل الدراسي الأول والذي وضعتها وزارة التربية والتعليم مسبقاً.

يذكر أن هناك خطة احترازية يتم وضعها بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم سير الامتحانات لضمان سلامة الطلاب أثناء الامتحانات داخل اللجان في ظل انتشار أوبئة عالمية نتيجة الاختلافات المناخية في كافة دول العالم كان أولها جائحة كورونا COVID - 19  التي انتشرت في 2022.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

وعلى صعيد متصل ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الشهادة الإعدادية بملأ الاستمارة الإلكترونية.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط
  • https://office365.emis.gov.eg/
  • ثم يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية للطلاب.
  • يقوم التلميذ باختيار "الصف الثالث الإعدادي".
  • يقوم بعد ذلك باختيار "استمارة الامتحان".
  • ثم يقوم بالضغط على إنشاء حساب للحصول على على البريد الإلكتروني.
  • يقوم بكتابة البيانات المطلوبة ثم الضغط على كلمة "تقديم".
  • ثم يقوم التلميذ بطباعة الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الاستمارة الإلكترونية 

يقوم التلميذ بطبع الاستمارة الإلكترونية وتقديمها لشئون الطلاب بالمدرسة مرفق معها.

  • عدد 3 صور شخصية 4×6
  • وصل  يثبت أنه دفع الرسوم الخاصة بمصاريف السنة الدراسة.
  • طابع بقيمة 10 جنيهات، وتقديم كافة الأوراق إلى المدرسة.

وكالة الفضاء الروسية: مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود كييف بالمعلومات حول الجيش الروسي

النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة على يد عامل بالسلام

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«التضامن» تواصل صرف «تكافل وكرامة»

مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة نهاية 2022 بتكلفة 63 مليار جنيه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التفاوض لإعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوريجيا

«التعليم»: عقد تدريب إلكترونى لمديرى الإدارات والمديريات

الباز يكشف كواليس حوار الرئيس السيسى والفلاحين بقرية «الحصص»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»