الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة على يد عامل بالسلام

النيابة
النيابة

تجرى النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلة على يد عامل، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة السلام بالقاهرة يفيد بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى المكان، وبالفحص أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة، 5 سنوات، ملقاة بإحدى المناطق التابعة لدائرة القسم وبها جروح متفرقة بالجسم.

وتبين عقب استخدام التقنيات الحديث وعمل التحريات وجمع المعلومات وجود شبهة جنائية، وأمكن تحديد مرتكب واقعة قتل طفلة السلام، وتبين أنّه عامل يقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وعقب مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستقل مركبة توك توك وألقى الجثة بمكان العثور عليها، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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