كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023

يبحث العديد من الطلاب عن كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 وبدأت المدارس فى تقديم شرح للطلاب عن كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022.

كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023

فى هذا السياق تكشف الدستور الخطوات والأوراق المطلوبة عن كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022.

- دخول الطالب على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

- يسجل الطالب من خلال البريد المدرسي الخاص به ومتابعة إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

- ضرورة تحميل الصورة الشخصية للطالب، وفى حالة عدم وضوح صورة الطالب يجب عليه التوجه إلى مكتب الكنترول فورا.

- يجب على طالب الشهادة الإعدادية طبع الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان حتي يتم تقديمها بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

-عدد ٣ صور شخصية بخلفية بيضاء ٤ في ٦ مطبوع عليها اسم الطالب .

- أصل رسوم المصروفات.

- عدد ٢ صورة من شهادة الميلاد للطالب ( شهادة ميلاد مائية ).

-استمارة التقدم الالكترونية ستتم طباعتها من الموقع الالكترونى وتملأ بيانتها للطالب وولى الامر مع التوقيع بالاسم .

-تسلم تلك الاوراق فى حافظة بلاستيكية.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسجيل الاستمارة الاليكترونية للشهادة الاعدادية من يوم الأحد القادم 27نوفمبر من اللينك التالي من هنا.

ويجب التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس الإعدادية مراجعة بيانات الطلبة من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الاسم كما الموجود بها وكذلك التنبيه على الطلبة بتفعيل الايميل الموحد من اللينك التالي من هنا.

ويجب التأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة و تسجيل الاستمارة مهمة الطالب والمطلوب من المدرسة التوجيه وإمداد الطلبة بالاكواد لتفعيل الايميل.