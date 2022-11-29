موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

تصدر موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وذلك وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وجاء رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

رابط تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

رابط إنشاء حساب بموقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

ويبدأ الطالب أو الطالبة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 في شهر يناير المقبل 2023، وإليكم بعض خطوات ملء استمارة الصف الثالث الإعدادي:

1 - يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية للعام الدراسي 2022-2023 .. من هنا

2 - الخطوة الثانية يدخل الطالب بريده الإلكتروني المدرسي، وحال عدم وجود للطالب بريد إلكتروني مدرسي، يقوم بإنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي له والكود المدرسي الخاص به.

3 - وستظهر لك الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بعد تسجيل الدخول للموقع .

4 - ثم يدخل الطالب بياناته وهي: (العنوان - رقم الهاتف - تحميل الصورة الشخصية للطالب - بعدها يحفظ الطالب البيانات وعليه التأكد من صحتها).