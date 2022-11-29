الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي
ads

تصدر موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وذلك وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وجاء رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

رابط تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

رابط إنشاء حساب بموقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادى

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

 

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 

ويبدأ الطالب أو الطالبة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 في شهر يناير المقبل 2023، وإليكم بعض خطوات ملء استمارة الصف الثالث الإعدادي:

1 - يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية للعام الدراسي 2022-2023 .. من هنا

2 - الخطوة الثانية يدخل الطالب بريده الإلكتروني المدرسي، وحال عدم وجود للطالب بريد إلكتروني مدرسي، يقوم بإنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي له والكود المدرسي الخاص به.

3 - وستظهر لك الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بعد تسجيل الدخول للموقع .

4 - ثم يدخل الطالب بياناته وهي: (العنوان - رقم الهاتف - تحميل الصورة الشخصية للطالب - بعدها يحفظ الطالب البيانات وعليه التأكد من صحتها).

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي طلاب الصف الثالث الاعدادي تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي استمارة الصف الثالث الإعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

شكرت الرئيس على «حياة كريمة».. فايزة فلاحة فصيحة علمت السيدات ببني سويف

تحصين 89 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

وزير الصحة يوجه بوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

سحب 2099 رخصة مركبات بسبب «الملصق الإلكترونى»

«حماية المنافسة» يعقد اجتماعات مجموعات «الكفاءة المؤسسية» و«إنفاذ قوانين المنافسة»

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»