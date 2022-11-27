الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يبدأ موقع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، في استقبال طلبات طلاب الشهادة الإعدادية لـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي.

ومن المقرر أن يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم بخصوص تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية  استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ3 إعدادي.

لكى تتمكن من ملئ استمارة استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسي الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي، عبر منصة أوفيس office365، ثم البدء في تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان للعام الدراسي 2021-2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/

يتم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد ۲۰۲۲/11/٢٧ حتى يوم الخميس ۲۰۲۲/۱۲/۲۲ ذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم وسيتم تفعيل الرابط تلقائيًا من قبل الوزارة على الرابط المخصص لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى إلكترونيا

وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 إلكترونيا

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد

ويمكن لمن يريد إنشاء الحساب المدرسي الموحد، على منصة أوفيس قبل تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي، أن يقوم طالب 3 إعدادي بالدخول على الرابط الآتي: office365.emis.gov.eg، لبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية، ويتبع الخطوات التالية:

-أن يقوم الشخص باختيار الحساب المدرسي الموحد للطالب أو المعلم حسب المستعلم من هنا office365.emis.gov.eg.

-يقوم باختيار إنشاء بريد إلكتروني.

-يكتب الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

-ثم تظهر كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب.

-ويقوم الفرد بالضغط على أيقونة Office .com.

-وعندما تظهر كلمة Microsoft يكتب الحساب الذي تم تفعيله.

-ثم الضغط على sign in.

-ثم يقوم الفرد بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب.

موقع وزاره التربيه والتعليم الشهادة الاعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الحساب المدرسي الموحد 3 إعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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