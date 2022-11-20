الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 إلكترونيا

الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي
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قبل  البدء في تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم يشترط أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، عبر منصة اوفيس office365 ثم البدء في تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية.

                                           

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد

ويمكن لمن يريد إنشاء الحساب المدرسي الموحد، على منصة أوفيس الدخول على الرابط الآتي: office365.emis.gov.eg، لبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 ويتبع الخطوات التالية:

-أن يقوم الشخص باختيار الحساب المدرسي الموحد للطالب أو المعلم حسب المستعلم من هنا office365.emis.gov.eg .

-يقوم باختيار إنشاء بريد إلكتروني.

-يكتب الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقما.

-ثم تظهر كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب.

-ويقوم الفرد بالضغط على أيقونة Office .com.

-وعندما تظهر كلمة Microsoft يكتب الحساب الذي تم تفعيله.

-ثم الضغط على sign in.

-ثم يقوم الفرد بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الاعدادي 

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ بشرط حصول الطالب على الحساب المدرسي الموحد .

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اوراق تقديم الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم أوراق استمارة الشهادة الاعدادية التي يتم تسليمها يدا بيد في المدرسة التابع لها طالب أو طالبة الصف الثالث الاعدادي.

1_ 3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4 في 6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

2_ أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

3_ أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

4_ 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

5_ طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

6_ استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

7_ مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة. 

8_ تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم الحساب المدرسي الموحد تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 إستمارة الشهادة الإعدادية اوراق استمارة الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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