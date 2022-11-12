تفاصيل تسجيل استمارة الإعدادية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يبدأ تسجيل استمارة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وتقديم الأوراق في المدرسة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بداية من السبت 14 يناير المقبل حتى الخميس 26 من الشهر ذاته، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وزارة التربية والتعليم.. كيفية تسجيل استمارة الاعدادية 2023

وسيتمكن طلاب الشهادة الإعدادية من ملء استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023، والذي ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

ويشترط للتمكن من ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه هذا البريد يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع ذاته عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي للطالب والكود المدرسي له.

ويتم اتباع تعليمات موقع وزارة التربية والتعليم لاستكمال إجراءات الدخول وستظهر ويتم استكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل العنوان، ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

ذلك الجزء يخص تسجيل استمارة الاعدادية الكترونيا، اما عن الاوراق التي سيتم تسليمها يدويا للمدرسة التابع لها طالب الصف الثالث الاعدادي هي كما يلي..

الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

كود دفع استمارة الاعدادية فوري.

ويتم سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال منافذ البريد المصري أو من خلال كود دفع استمارة الاعدادية فوري عبر منافذ التحصيل الإلكتروني فوري أو غيرها من منافذ الدفع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي للطلاب.