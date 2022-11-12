الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023|موعد امتحانات الثانوية العامة

تقترب معه انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 ويقترب موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث بدأ العام الدراسي الجاري منذ 1 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 26 يناير 2023 مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 14 يناير المُقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 11 فبراير 2023، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 ذلك وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023.



تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023

وسعت الدراسة خلال العام الدراسي الجاري إلى سير العملية التعليمية بصورة صحية وجيدة وآمنة ومبتكرة من خلال دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 3 يونيو 2023، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.



في حين تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 في يوم السبت الموافق 10 يونيو

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو.



عدد أيام الدراسية خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023



فق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023 يستغرق العام الدراسي 194 يوم، تنقسم إلى 98 يوم هي مدة أيام الفصل الدراسي الأول بعد حذف الإجازات الاسبوعية والرسمية، و96 يوم لمدة أيام الفصل الدراسي الثاني بعد حذف الإجازات الرسمية والأسبوعية.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023

وتم حساب فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها.

في حين تبدأ اجازة نصف العام للعام الدراسي الجاري 2023 والتي تستغرق اسبوعين من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

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