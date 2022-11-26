السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى إلكترونيا

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية
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يبدأ في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم بخصوص تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2023 استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ3 إعدادي.

 

وكما هو متبع في العام الماضي سيتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وطالبت الوزارة مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات جمهورية مصر العربية التأكد من صحة البيانات المسجلة لطلاب 3 اعدادي على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال استمارة الشهادة الإعدادية الإالكترونية.

 

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

ويشترط للتمكن من ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه هذا البريد يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع ذاته عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي للطالب والكود المدرسي له.

 

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ثم يقوم طالب الشهادة الإعدادية 2023 بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ويتم اتباع تعليمات موقع وزارة التربية والتعليم لاستكمال إجراءات الدخول وستظهر ويتم استكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل العنوان، ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

تفاصيل تسجيل استمارة الإعدادية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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اوراق استمارة الشهادة الاعدادية 2023

بعد تسجيل استمارة 3 اعدادي يقوم طالب الصف الثالث الاعدادي 2023 بتلسيم ملف ورقي إلى المدرسة التابع لها بالأوراق التالية:

  1. 3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
  2. أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
  3. أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
  4. 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.
  5. طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.
  6. استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.
  7. مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.
  8. تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.
  9. كود دفع استمارة الاعدادية فوري.

 

ويتم سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال منافذ البريد المصري أو من خلال كود دفع استمارة الاعدادية فوري عبر منافذ التحصيل الإلكتروني فوري أو غيرها من منافذ الدفع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي للطلاب.

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