الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 والمستندات المطلوبة من الطلاب

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
ads

بدأ طلاب الشهادة الاعدادية في ملأ استمارة الامتحانات منذ يوم الأحد الماضي والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتمكن الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في 14 يناير المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الدخول عبر الرابط الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لملأ استمارة الاعدادية قبل بدء الامتحانات، وعليهم اتباع الخطوات التالية: 

أولا: الدخول عبر الرابط التالي هنا، ثم كتابة البيانات المطلوبة وتجهيز الأوراق المطلوبة ومنها الصورة الشخصية لطالب الشهادة، وفى حالة وجود أخطاء في الصورة الشخصية لطالب الشهادة الاعدادية يجب على الطالب التوجه فورا إلى الكنترول

ثم كتابة اسم طالب الصف الثالث الإعدادي  كاملا

وكتابة الرقم القومى الخاص بالطالب كاملا كما ذكر بشهادة الميلاد

واختيار ديانة طالب الشهادة الاعدادية لتحديد مادة التربية الدينية التي سيتم اختباره فيها

ثم تحديد نوع الطالب ذكر أم انثي

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية

«التعليم» تتيح رابط تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية والأول والثاني الثانوي

وبعد انتهاء طالب الصف الثالث الإعدادي من كتابة هذه البيانات كاملة وبدقة يجب عليه طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان وتكون صور الطالب واضحة لتسلميها للمدارس، مع طباعة كشوف «12 د».

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية بشأن التشديد على الطلاب الصف الثالث الإعدادي  بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقع الوزارة،كما أكدت على ضرورة التأكد من بيانات الطلاب عند تسجيل استمارة الاعدادية.

الأوراق المطلوبة لملء استمارة الاعدادية 

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الاعدادية لملأ استمارة الإعدادية وهم:

أولا بطاقة تحقيق الشخصية ويرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء

txt

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد انعقادها

txt

تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2023

ثانيًا: الإستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق

ثالثًا: تقديم بيانات عن الامتحانات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام

رابعًا: تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها مع لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد.

الشهادة الاعدادية استمارة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي وزارة التربية والتعليم الاستمارة الالكترونية استمارة الشهادة الإعدادية 2023 تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«توتيرا».. التفاصيل الكاملة لأول مدينة مصرية افتراضية على الميتافيرس

الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية لعدد من مواقف انتظار السيارات

إيهاب توفيق يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية «غلطان» (فيديو)

بعد الحكم فيها.. القصة الكاملة لقضية «كفن عين شمس»

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية