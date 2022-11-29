لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 والمستندات المطلوبة من الطلاب

بدأ طلاب الشهادة الاعدادية في ملأ استمارة الامتحانات منذ يوم الأحد الماضي والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتمكن الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في 14 يناير المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الدخول عبر الرابط الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لملأ استمارة الاعدادية قبل بدء الامتحانات، وعليهم اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر الرابط التالي هنا، ثم كتابة البيانات المطلوبة وتجهيز الأوراق المطلوبة ومنها الصورة الشخصية لطالب الشهادة، وفى حالة وجود أخطاء في الصورة الشخصية لطالب الشهادة الاعدادية يجب على الطالب التوجه فورا إلى الكنترول

ثم كتابة اسم طالب الصف الثالث الإعدادي كاملا

وكتابة الرقم القومى الخاص بالطالب كاملا كما ذكر بشهادة الميلاد

واختيار ديانة طالب الشهادة الاعدادية لتحديد مادة التربية الدينية التي سيتم اختباره فيها

ثم تحديد نوع الطالب ذكر أم انثي

وبعد انتهاء طالب الصف الثالث الإعدادي من كتابة هذه البيانات كاملة وبدقة يجب عليه طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان وتكون صور الطالب واضحة لتسلميها للمدارس، مع طباعة كشوف «12 د».

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية بشأن التشديد على الطلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقع الوزارة،كما أكدت على ضرورة التأكد من بيانات الطلاب عند تسجيل استمارة الاعدادية.

الأوراق المطلوبة لملء استمارة الاعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الاعدادية لملأ استمارة الإعدادية وهم:

أولا بطاقة تحقيق الشخصية ويرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء

ثانيًا: الإستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق

ثالثًا: تقديم بيانات عن الامتحانات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام

رابعًا: تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها مع لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد.