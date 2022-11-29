نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد انعقادها

حدد رضا حجازي وزير التربية والتعليم نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات مواد الامتحان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لتحديد كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لنظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد انعقاد امتحانات 3 ثانوى عام.

موعد امتحانات الثانوية العامة

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 في 10 يونيو 2023، ليكون آخر يوم للامتحانات في 8 يونيو وهو اليوم الأخير بالعام الدراسي الجاري.

وقبل موعد انعقاد الامتحانات توفر وزارة التربية والتعليم فرصة أمام طلاب الصف الثالث الثانوي العام للاطلاع على مواصفات الورقة الامتحانية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد نصف العام الدراسي الأول، كما سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي العام على إتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي العام

حدد وزير التربية والتعليم نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي العام لتكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب الثانوية العامة 2023 أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وأشار إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات 3 ثانوى عام بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics ، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.