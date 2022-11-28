ننشر لكم توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة في الامتحانات، حيث أعلن رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن توزيع درجات وأسئلة كل مادة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، للاجابة عن التفاصيل الكاملة التي يرغب طلاب الثانوية العامة في معرفتها بعد تحديده موعد انعقاد الامتحانات.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي العام 2023 لجميع المواد.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

أوضح رضا حجازي وزير التربية توزيع درجات الصف الثالث الثانوي العام وجاءت كما نشرتها صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي :

مادة اللغة العربية- الأسئلة المقالية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام تشمل أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15 %، ويشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15 % من الدرجة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة. اللغات الأجنبية الأولى “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية”: تشتمل الأسئلة المقالية 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير (4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية. اللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية” فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهى كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

درجات المواد العلمية والأدبية الثانوية العامة

وحدد وزير التعليم كيفية توزيع درجات المواد العلمية والأدبية في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري وجاءت كالتالي:

المواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85 %، و المقالية 15 %. وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.