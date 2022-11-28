الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

12 تصريحًا مهمًا لوزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة

رضا حجازى
رضا حجازى
ads

تنوعت تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الثانوية العامة في هذا السياق ترصد الدستور ١٢ تصريحا مهما للوزير عن امتحانات الثانوية.

-الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
-إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

-استمرار تعريب مواد اللغات في امتحانات الثانوية العامة

- على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات.

-ستتم إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

-ستتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على إتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة متمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

- امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022/ 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم.

- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

- عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

- سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـ rubrics .

-تكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

التربية والتعليم التحصيل التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

إلزام أحمد آدم بدفع مبلغ 300 ألف جنيه لاتهامه بالتهرب من الضرائب

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

البدء في عمل جسات بطريق العجميين طبهار جردو بالفيوم تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي ثم رصفه

مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بُنى على أكاذيب

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

بى بى تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتى امتياز فى دلتا النيل البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم