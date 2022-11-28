12 تصريحًا مهمًا لوزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة

تنوعت تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الثانوية العامة في هذا السياق ترصد الدستور ١٢ تصريحا مهما للوزير عن امتحانات الثانوية.

-الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

-إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

-استمرار تعريب مواد اللغات في امتحانات الثانوية العامة

- على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات.

-ستتم إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

-ستتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على إتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة متمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

- امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022/ 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم.

- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

- عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

- سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـ rubrics .

-تكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.