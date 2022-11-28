ننشر لكم موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الكاملة الخاصة بموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ووضع مواصفات الامتحانات وكيفية إجراء عملية التصحيح الخاصة بجميع المواد، ومع عقد وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة زاد البحث عنها اليوم حتى تصدرت مؤشرات جوجل.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام الامتحانات وكيفية تصحيحها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، اليوم الإثنين، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ الاختبارات في 10 يونيو المقبل، بعد أن انتهى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي من مواصفة امتحانات هذا العام الدراسي “2022- 2023” والتي ستقدم ورقيًا بنظام البابل شيت، وبنظام “الأوبن بوك” حيث يدخل الطالب لجنة الامتحان كتيب المفاهيم، كما سيتم اجراء امتحان 3 ثانوي عام مثل العام الماضي بنظام الكتاب المفتوح مع إتاحة كتيب المفاهيم.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، وتدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة وعلى آلية وضع الأسئلة، وتم التصحيح إلكترونيا فى أكثر من مركز لتقدير الدرجات على مستوى الجمهورية.

نظام امتحانات 3 ثانوي عام

ونظام “البابل شيت” و"الأسئلة المقالية" هو النظام المعتمد في امتحانات الثانوية العامة حسب حديث وزير التعليم كما كانت العام الماضي وبنسب حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، والأسئلة المقالية القصيرة ستكون بنسبة لا تتعدى 15% وذلك وفقا لطبيعة كل مادة دراسية.

وتم تصميم امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة بها تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات ويقوم مديرو عموم تنمية المواد بالتأكيد على أن الأسئلة تأتي في إطار المنهج المقرر لكل مادة، كما سيتم تصحيح امتحانات 3 ثانوي عام، فمن المرتقب أن يجري ذلك إلكترونيا بدون أي تدخل بشري لضمان عدم وجود أخطاء، كما أن ورقة الامتحانات ستكون مزودة بـ «باركود» بجانب اسم طالب 3 ثانوي عام وداخل كراسة الإجابة.