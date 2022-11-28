لينك استمارة الشهادة الإعدادية 2022 وخطوات ملء بياناتها

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية أمس ملأ استمارة الامتحانات والتي ستمكنهم من أداء امتحانات الفصل الدراس يالأول والمقرر عقدها منتصف يناير المقبل، وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط للطلاب لملًا استمارة الصف الثالث الإعدادي والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

تفعيل الحساب المدرسي office 365

قبل اتجاه الطلاب لملأ استمارة الشهادة الإعدادية حددت وزارة التربية والتعليم بعض الخطوات الواجب تنفيذها أولا وهي أن يكون لدى الطالب البريد الالكتروني المدرسي الخاص به والذي يتم إنشاءه عبر الحساب المدرسي office 365 ويستطيع الطلاب إنشاءه باتباع الخطوات التالية :

الدخول عبر رابط الحساب المدرسي الموحد office 365 من خلال هذا الرابط من هنا.

قم باختيار حساب طالب، وستفتح أمامك نافذة جديدة

قم بإدخال الرقم القومي (فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)

ثم أدخل كود الطالب، واضغط على مراجعة البيانات، ثم قم بإنشاء البريد الالكتروني على الحساب المدرسي office 365 .

لينك استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وبعد الحصول على البريد الالكتورني ادخل على ملأ استمارة الشهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط من هنا.

ثم ملأ كافة البيانات بدقة شديدة .

استمارة 3 إعدادي يتمكن بموجبها طلاب الشهادة الإعدادية من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول ولكي يتم ملًا الاستمارة بطريقة صحيحة لابد من تجهيز بعض الأوراق ومنها .

4 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها أسم طالب الشهادة الإعدادية بالكمبيوتر.

أصل وصورتين من إيصال دفع رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي ويتم سدادها في مكاتب البريد أو فوري.

أصل وصورتان من رسم الإمتحان بقيمة 158 جنيها، وتسدد في مكاتب البريد أو فوري.

4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

مبلغ جنيهين برسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على ايصال 33 ع ح.

وبعد اتمام اجراءات ملأ شهادة 3 إعدادي يتم تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة، بالاضافة الى أكدت المديريات التعليمية بالتأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة، والتأكد من مطابقة الصورة للشروط قبل الحفظ لعدم إمكانية تعديل الصورة أو تغيرها بعد الحفظ.