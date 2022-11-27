الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023 وتفعيل الحساب المدرسي الموحد

التربية والتعليم
التربية والتعليم
ads

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023 حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023 عبر موقعها الرسمى على الانترنت، فى هذا السياق تنشر الدستور كل التفاصيل عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023. 

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تسجيل الاستمارة إنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية من يوم الأحد القادم 27 نوفمبر من اللينك التالي هنا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم فى تنبيهاتها للمدارس: يجب التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس الإعدادية مراجعة بيانات الطلاب من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الاسم كما الموجود بها، وكذلك التنبيه على الطلبة بتفعيل الايميل الموحد من اللينك التالي هنا.

ونبهت أيضًا على: “التأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة”.

وتسجيل الاستمارة مهمة الطالب والمطلوب من المدرسة التوجيه وإمداد الطلبة بالأكواد  لتفعيل الإيميل.

تسجيل استمارة الإعدادية 2023 الإلكترونية وكيفية التسجيل

كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى إلكترونيا

رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 الأوراق المطلوبة لتحريرها

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023

3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.
 

استمارة الصف الثالث الإعدادي استمارة التقدم للامتحان استمارة الصف الثالث التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»