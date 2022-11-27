رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023 وتفعيل الحساب المدرسي الموحد

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023 حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023 عبر موقعها الرسمى على الانترنت، فى هذا السياق تنشر الدستور كل التفاصيل عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تسجيل الاستمارة إنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية من يوم الأحد القادم 27 نوفمبر من اللينك التالي هنا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم فى تنبيهاتها للمدارس: يجب التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس الإعدادية مراجعة بيانات الطلاب من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الاسم كما الموجود بها، وكذلك التنبيه على الطلبة بتفعيل الايميل الموحد من اللينك التالي هنا.

ونبهت أيضًا على: “التأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة”.

وتسجيل الاستمارة مهمة الطالب والمطلوب من المدرسة التوجيه وإمداد الطلبة بالأكواد لتفعيل الإيميل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى 2023

3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

