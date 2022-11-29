يتطلب ملء استمارة الشهادة الاعدادية الدخول عبر الحساب المدرسي الموحد أولا ليحصل الطالب على الأيميل الخاص به الذي يمكنه من ملء استمارة الامتحانات التي ستبدأ لطلاب الشهادة الإعدادية في 14 يناير المقبل.

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط خاص لملأ استمارة الشهادة الإعدادية ونوهت داخله عن رابط الحساب المدرسي الموحد تسهيلًا على الطلاب،وتعرض الدستور في التقرير التالي طريقة تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية.

تسجيل دخول office 365.emis.gov.eg

يستطيع طلاب 3 إعدادي الدخول عبر رابط office 365.emis.gov.eg تسجيل دخول أو الحساب المدرسي الموحد إذا لم يكن لدى الطالب الايميل الخاص به الذي يستخدمه في ملأ استمارة امتحانات 3 اعدادي ، ومن خلال هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

يستطيع الطلاب الدخول إلى الحساب المدرسي الموحد واتباع الخطوات التالية للحصول على الميل الخاص به وهي :

بعد الدخول على office 365.emis.gov.eg قم باختيار حساب الطالب، وبعدها ستفتح نافذة جديدة لتسجيل البيانات، قم بإدخال الرقم القومي (فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)، ثم أدخل كود الطالب واضغط على لست روبوت وبعدها التحقق من البيانات.

استمارة امتحانات 3 اعدادي

وبعد الحصول على الإيميل الخاص بالطالب يمكنة تسجيل الدخول عبر بوابة استمارة امتحانات 3 إعدادي، https://moe-register.emis.gov.eg/

التسجيل من خلال البريد المدرسي الخاص بالطالب، ثم متابعة إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور استمارة الاعدادية، و تحميل صورة شخصية لطالب، و طبع استمارة الاعدادية بالألوان ثم تقديمها للمدرسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 إعدادي للعام الدراسي الجاري 2022/2023، و يجب على الطالب التوجه إلى شؤون الطلاب ومعه الأوراق التالية 3 صور شخصية، صورتين من إيصال سداد المصروفات الدراسية، صورتين من شهادة ميلاد الطالب، طابع فئة عشرة جنيهات، يتم تقديم الاستمارة الالكترونية بعد طباعتها بالألوان.