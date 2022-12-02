وكالة الفضاء الروسية: مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود كييف بالمعلومات حول الجيش الروسي

أعلن الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روس كوسموس دميتري روغوزين، أن مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود قوات كييف بالمعلومات حول تجمعات، وتحركات الجيش الروسي في أوكرانيا.

وتابع روغوزين في تصريحات صحفية "الأقمار الصناعية العسكرية لا تعمل لصالحهم فقط، بل تعمل أيضا أقمار صناعية مدنية غربية، كلها تعمل لصالح نظام كييف".

وأضاف روغوزين أنه لا يتحدث فقط عن الأقمار الصناعية الأمريكية أو العسكرية حصرا.

وأوضح الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية أن الجانب الروسي على علم تام بمواقع الأقمار الغربية التي تنقل هذه البيانات، مستدركا "يمارسون الاستطلاع البصري إلكتروني وهذا أمر خطير".

وفي يوليو الماضي، اقترح روغوزين تأميم الشركات المنتجة للإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية في روسيا، ونقل ملكيتها إلى روس كوسموس، والوكالة الروسية للطاقة الذرية روس آتوم.

روسيا تختبر صاروخًا مضادًا للقذائف ضمن نظام دفاع جوى جديد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجراء اختبار لصاروخ مضاد للصواريخ من نظام دفاع جوي جديد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ نقلته "روسيا اليوم" إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخًا جديدًا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية في ساري شاغان في كازاخستان.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية باءت بالفشل.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم، ووفقا لما نقلته «روسيا اليوم».

وتابع: «قبل العملية العسكرية الخاصة، أو بالأحرى، حاول بوتين الشروع في مفاوضات على أساس مسودات النصوص التي أعددناها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلا أن هذه المبادرة كما تعلمون لم تلق المعاملة بالمثل».