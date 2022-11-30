الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023 والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي تفعيل الحساب المدرسي الموحد وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية “2022-2023” وتجهيز الأوراق المطلوبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بعد إعلان استمرار فتح باب التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر المقبل.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023

وفعلت وزارة التربية والتعليم رابط إنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني في الحساب المدرسي الموحد للطلاب والمعلمين بالرقم القومي؛ للتأكد من هوية المتقدمين للامتحانات من هنا، لبدء خدمة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023.

وبعد تفعيل الحساب المدرسي الموحد يتم تسجيل الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023 من هنا.

  • وفي الخطوة التالية يتم استكمال البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.
  • التأكد من اختيار ديانة الطالب.
  • وضع رقم الهاتف الخاص بالطالب.
  • التأكد من اختيار نوع الطالب ذكر أو أنثى.
  • التأكد من حالة القيد الخاصة بالطالب.
  • طباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان حتي يتم تقديمها بالمدرسة مع الأوراق الأخرى المطلوبة.

تنبيه عاجل من المدارس بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 والمستندات المطلوبة من الطلاب

رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية 2022-2023

  1. طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.
  2. استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.
  3. 3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
  4. مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.
  5. تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.
  6. أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
  7. 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.
  8. أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
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