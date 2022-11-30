رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023 والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي تفعيل الحساب المدرسي الموحد وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية “2022-2023” وتجهيز الأوراق المطلوبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بعد إعلان استمرار فتح باب التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر المقبل.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023

وفعلت وزارة التربية والتعليم رابط إنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني في الحساب المدرسي الموحد للطلاب والمعلمين بالرقم القومي؛ للتأكد من هوية المتقدمين للامتحانات من هنا، لبدء خدمة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023.

وبعد تفعيل الحساب المدرسي الموحد يتم تسجيل الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2022-2023 من هنا.

وفي الخطوة التالية يتم استكمال البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

التأكد من اختيار ديانة الطالب.

وضع رقم الهاتف الخاص بالطالب.

التأكد من اختيار نوع الطالب ذكر أو أنثى.

التأكد من حالة القيد الخاصة بالطالب.

طباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان حتي يتم تقديمها بالمدرسة مع الأوراق الأخرى المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية 2022-2023