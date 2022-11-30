الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تنبيه عاجل من المدارس بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأت المدارس في تعميم تنبيه جديد على الطلاب بشأن استمارة تسجيل الامتحانات للشهادة الإعدادية.

وقالت المدارس في تنبيهها:«على كل طلاب الشهادة الإعدادية الذين قاموا بالتسجيل على موقع الاستمارة في أول يوم تم تفعيل الموقع فيه، سرعة الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة آخر ورقة (المرفق فيها الإقرار) وإرفاقها مع الاستمارة بدلا من آخر ورقة بالاستمارة، لأن الوزارة قامت بتعديل التاريخ بالموقع من ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢».

وأضاف التنبيه: «على الجميع مراجعة الاستمارة مرة أخرى للتأكد من التاريخ أنه ٢٠٢٣/٢٠٢٢».

 

وكانت قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية من يوم الأحد القادم 27 نوفمبر من اللينك التالي: 


https://moe-register.emis.gov.eg/


ويجب التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس الإعدادية مراجعة بيانات الطلبة من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الاسم كما الموجود بها، وكذلك التنبيه على الطلبة بتفعيل الإيميل الموحد من اللينك التالي: 
https://office365.emis.gov.eg/


وأضافت الوزارة: يجب التأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة وتسجيل الاستمارة مهمة الطالب والمطلوب من المدرسة التوجيه وإمداد الطلبة بالأكواد لتفعيل الإيميل. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية. 

والأوارق هي: 

- ٣ صور شخصية بخلفية بيضاء ٤ في ٦ مطبوع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات. 

- ٢ صورة ضوئية من شهادة الميلاد الطالب (شهادة ميلاد مائية).

-استمارة التقدم الإلكترونية ستتم طباعتها من الموقع الإلكترونى ويملأ بياناتها الطالب وولي الأمر مع التوقيع بالاسم.

استمارة التقدم الإلكترونية استمارة تسجيل الامتحان إستمارة الشهادة الإعدادية إستمارة تسجيل التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة

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وائل لطفي

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