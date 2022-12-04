كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية والأوراق المطلوبة لتسلميها للمدارس

أتاحت وزارة التربية والتعليم دفع استمارة الإعدادية من خلال عدة منافذ لتكتمل خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وتسلميها للمدارس بعد ملأها الكترونيا عبر بوابة تسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم لإمتحان للعام الدراسي 2022-2023 م.

وتعرض الدستور في التقرير التالي كود دفع استمارة الاعدادية والأوراق المطلوبة لتسلميها للمدارس.

خطوات ملء استمارة الاعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ملأ استمارة الاعدادية عن طريق الدخول عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/ ، ثم تسجيل اسم طالب الشهادة الإعدادية من واقع شهادة الميلاد، تسجيل الرقم القومى الخاص بالطالب، تسجيل من اختيار ديانة الطالب، تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

تسجيل نوع الطالب ذكر أو أنثى، تسجيل حالة القيد الخاصة بالطالب، ولكى تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

كود دفع استمارة الاعدادية

بعد ملء استمارة الاعدادية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم لابد أن يقوم الطالب بتجهيز بعض الأوراق ثم دفع ثمن استمارة الاعدادية عبر بعض المنافذ .

دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 2022-2023 من خلال وسائل عدة أهمها خدمة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية،عن طريق الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب، تدفع لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجمهورية مصر العربية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم كود دفع استمارة الاعدادية عن طريق بعض المنافذ منها كود شركة فورى و كود استمارة الاعدادية الكود المباشر للخدمة 66610 مع زيادة فوق الوصل بنحو 3 كرسم خدمة للشركة ليصبح إجمالي المبلغ 161.5 جنيه ، كما حددت الوزارة رسم امتحان دخول شهادة الدبلومات الفنية 2022-2023 هو 200 جنيه مع مصاريف الخدمة.

وعلى الطالب بعد دفع استمارة الاعدادية إحضار عدد (3) صور شخصية للطالب مقاس 4*6 ومطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، تقديم ما يفيد سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد + صورتين من الإيصال، تقديم ما إيصال رسم الامتحان التي تبلغ قيمته 158 جنيها ويتم تسديده عن طريق فورى أو البريد المصرى + صورتين من الإيصال، إحضار عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، إحضار طابع فئة عشرة جنيهات، تقديم استمارة الاعدادية الإلكترونية بعد طبعها بالألوان.