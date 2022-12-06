جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي لأداء امتحانات الترم الأول 2023 والتي ستبدأ في منتصف يناير المقبل ، حسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف مع بداية العام الدراسي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات 3 اعدادي في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية الترم الأول 2023.

جدول امتحانات 3 اعدادي

حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الدراسي الجاري فإن امتحانات 3 اعدادي ستكون نفس موعد امتحانات صفوف النقل، وستبدأ يوم الأحد 14 يناير 2023.

ولكن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي من المنتظر أن تضعه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم المنتشرة في أنحاء الجمهورية كل على حدة وحسب طبيعة المدارس .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2023 والذي يبدأ في منتصف يناير 2023، وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري كالتالي:

يوم السبت 14 يناير بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية : الفقه من 9 إلى 10:30، واللغة العربية ورقة أولى نحو وصرف من 11 إلى 12:30.

يوم الأحد 15 يناير: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، من 9 إلى 10:30، والعلوم من 11 غلى 12:30.