الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

الإعدادي
الإعدادي

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي لأداء امتحانات الترم الأول 2023 والتي ستبدأ في منتصف يناير المقبل ، حسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف مع بداية العام الدراسي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات 3 اعدادي في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية الترم الأول 2023.

جدول امتحانات 3 اعدادي 

حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الدراسي الجاري فإن امتحانات 3 اعدادي ستكون نفس موعد امتحانات صفوف النقل، وستبدأ  يوم الأحد 14 يناير 2023.

تفاصيل المشروعات البحثية لصفوف النقل من الابتدائي حتى الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الأول

ولكن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي من المنتظر أن تضعه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم المنتشرة في أنحاء الجمهورية كل على حدة وحسب طبيعة المدارس .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 

أعلن الأزهر الشريف عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2023 والذي يبدأ في منتصف يناير 2023، وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري كالتالي: 

  • يوم السبت 14 يناير بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية : الفقه من 9 إلى 10:30، واللغة العربية ورقة أولى نحو وصرف من 11 إلى 12:30.
  • يوم الأحد 15 يناير: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، من 9 إلى 10:30، والعلوم من 11 غلى 12:30.
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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة من الطلاب

  • يوم الإثنين 16 يناير: اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة من 9 إلى 11، والهندسة من 11:30 إلى 1.
  • يوم الثلاثاء 17 يناير الصف الثالث الإعدادي : أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة من 9 إلى 10:30، والدراسات الاجتماعية من 11 إلى 12:30.
  • امتحان يوم الأربعاء 18 يناير الصف الثالث الإعدادي : القرآن والتجويد من 9 إلى 10:30، والحاسب الآلي من 12:30 إلى 2.
  • يوم الخميس 19 يناير: الثقافة الإسلامية من 9 إلى 10:30، والجبر من 11 إلى 12:30.
  • يوم السبت 21 يناير: اللغة الأجنبية من 9 إلى 11، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية، من 11:30 إلى 1:30.
الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 3 إعدادي وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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