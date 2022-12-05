الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الأول

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي الأزهري

يستعد طلاب الصف الثاني الثانوي لإجراء امتحانات الترم الأول في يناير المقبل، وهو نفس الشهر الذي تبدأ فيه امتحانات سنوات النقل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعاهد الأزهرية باختلاف المواعيد المحددة لبدء هذه الامتحانات.

جدول امتحانات الترم الأول 2023

حيث يبدأ طلاب المعاهد الأزهرية في الأول من يناير المقبل في حين يبدأ طلاب المدارس في منتصف يناير.

وأعلن الأزهر الشريف عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري  2023 ، وتعرضها الدستور في التقرير التالي .

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023

  • الأحد ٢٠٢٢/١/١ : الفقه- الجبر وحساب المثلثات
  • الاثنين ٢٠٢٣/١/٢: البلاغة – الهندسة
  • الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٣: القرآن الكريم – الصرف
  • الأربعاء ٢٠٢٣/١/٤: اللغة الأجنبية – الإنشاء
  • الخميس ٢٠٢٣/١/٥: الكيمياء- الثقافة الإسلامية.
  • الأحد ٢٠٢٣/١/٨: الأدب والنصوص والمطالعة- التربية الفنية.
  • الاثنين ٢٠٢٣/١/٩: النحو – التوحيد.
  • الثلاثاء ٢٠٢٢/١/١٠: التفسير وعلومه – الفيزياء.
  • الأربعاء ٢٠٢٢/١/١١: الحديث وعلومه – الأحياء.

خطوات ملء استمارة 3 إعدادي 2023 لدخول الامتحانات وتعديل بيانات التلميذ

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ويتم إجراء اختبار الصف الثاني الثانوي الأزهري في  الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد لكل منطقة تعليمية على حدة .

جدول امتحانات علمي 

  • الأحد ٢٠٢٢/١/١ : الفقه- الجبر
  • الاثنين ٠٢٣/١/٢: الحديث – التفاضل وحساب المثلثات
  • الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٣: الصرف – المواطنة – الإنشاء
  • الأربعاء ٢٠٢٣/١/٤: اللغة الأجنبية- التربية الفنية
  • الخميس ٢٠٢٣/١/٥: القرآن الكريم – الفيزياء
  • الأحد ٢٠٢٣/١/٨: التفسير – الكيمياء
  • الاثنين ٢٠٢٣/١/٩: النحو – التوحيد
  • الثلاثاء ٢٠٢٣/١/١٠ : الأدب والنصوص والمطالعة – الأحياء
  • الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١ :البلاغة- تطبيقات الرياضيات
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موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 والأوراق المطلوبة للاستمارة الالكترونية

ويتم إجراء  امتحان الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري وتحدده كل منطقة تعليمية على حدة.

جدول امتحانات النقل 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في 14 يناير المقبل لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام ، ولكن لم تحدد حتى الآن جدول الامتحانات لأى صف من هذه الصفوف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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