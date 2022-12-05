خطوات ملء استمارة 3 إعدادي 2023 لدخول الامتحانات وتعديل بيانات التلميذ

يستمر الطلاب في ملأ استمارة 3 إعدادي حتى نهاية ديسمبر الجاري ليتمكنوا من دخول امتحانات الترم الأول والتي تبدأ في منتصف يناير المقبل، وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط استمارة 3 إعدادي وهو نفس الرابط الذي يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي والشهادة الثانوية ملء استماراتهم من خلاله، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات ملء استمارة الشهادة الإعدادية وتعديل بيانات التلميذ لأولياء الأمور من خلال رابط بوابة الحكومة الإلكترونية.

رابط استمارة 3 إعدادي 2023

يستطيع طلاب 3 اعدادي ملء استمارة الامتحانات ليتمكنوا من دخول امتحانات الترم الاول بعد الدخول على رابط التالي “هنا” ثم اتباع الخطوات التالية:

أولا لابد أن يسجل الطالب من خلال البريد المدرسي الخاص به ومتابعة إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور استمارة 3 إعدادي

ثانيا ضرورة تحميل الصورة الشخصية للطالب، وفى حالة عدم وضوح صورة الطالب يجب عليه التوجه إلى مكتب الكنترول فورا

ثالثا يجب على طالب 3 إعدادي طبع الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الاعدادي بالألوان حتي يتم تقديمها بالمدرسة

وبعد الانتهاء من تسجيل استمارة 3 إعدادي يجب على الطالب التقدم إلى شؤون الطلاب والامتحانات في المدرسة ببعض الأوراق وهي تقديم عدد (3) صور شخصية للطالب مقاس 4*6 ومطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، تقديم ما يفيد سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد + صورتين من الإيصال، تقديم ما إيصال رسم الامتحان التي تبلغ قيمته 158 جنيها ويتم تسديده عن طريق فورى أو البريد المصرى + صورتين من الإيصال، تقديم عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، تقديم طابع فئة عشرة جنيهات (دعم وتمويل المشروعات)، تقديم الاستمارة الإلكترونية بعد طبعها بالألوان.

استمارة بيانات التلميذ

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور ملأ استمارة بيانات التلميذ من خلال الدخول عبر بوابة الحكومة الإلكترونية والذي يتيح عرض السجلات التعليمية للطلاب، أو يمكنهم الضغط على الرابط التالي "هنا"، وهو الذي يقودهم إلى استمارة بيانات التلميذ ، وبمجرد الدخول عليه يتم كتابة تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت .

وتتيح على بوابة الحكومة الإلكترونية كل فترة فتح استمارة بيانات التلميذ لإجراء التغييرات اللازمة وذلك من خلال زيارة بوابة الحكومة الإلكترونية استمارة بيانات التلميذ ثم اضغط على "بيانات الطالب"، ثم حدد خيار "تعديل بيانات التلميذ". وتستطيع تعديل أي من البيانات المكتوبة ومنها الاسم الأول، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، الجنس، بلد الميلاد، الجنسية.